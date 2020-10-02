У Нагірному Карабасі тривають запеклі бої між Вірменією та Азербайджаном

Збройні сили Азербайджану прорвали лінію фронту на лінії Джебраїл-Фізулі (Варанда) і захопили основних висот навколо Мадагіза на агдеренському напрямку в Нагірному Карабасі.

Сама ж долина Мадагіз знаходиться під контролем азербайджанських військових "Діалог.UA".

Крім того, ЗС Азербайджану відбили дороги Ханкенді-Аскеран-Агдара в напрямку села Папаванд й Агдара-Мадагіз, відкривши собі шлях до звільнення Мадагіза.

Виходячи з дій азербайджанської армії, зараз військові ставлять собі за мету звільнення Агдари.

Тим часом в "міністерстві оборони" Нагірного Карабаху повідомили про безпрецедентні бої в зоні конфлікту. "Заступник міністра МО" Артур Саргсян розповів про те, що було вбито 54 військовослужбовців. Він також повідав про те, що "армія оборони" Карабаху збила 1 жовтня 17 ударних БПЛА ЗС Азербайджану.

Поки війна набирає обертів, сотні машин з вірменами залишають Карабах. Користувачі мережі активно постять відео з великими колонами біженців, які тікають від війни і бойових дій.

Колона беженцев армян из Карабаха pic.twitter.com/mEdVLTcoVP — СОБАКА УКРОП (@boris0630) September 30, 2020

Як відомо, Азербайджан активно підтримується Туреччиною. Президент останньої Раджип Ердоган заявив, що війна закінчиться відразу ж, як тільки Вірменія виведе свої війська з Нагірного Карабаху і поверне окуповану територію.

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