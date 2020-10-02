В Нагорном Карабахе продолжаются ожесточенные бои между Арменией и Азербайджаном
Вооруженные силы Азербайджана прорвали линию фронта на линии Джебраил - Физули (Варанда) и захватили основных высот вокруг Мадагиза на агдеренском направлении в Нагорном Карабахе.
Сама же долина Мадагиз находится под контролем азербайджанских военных передает «Диалог.UA».
Кроме того, ВС Азербайджана отбили дороги Ханкенди - Аскеран - Агдара в направлении села Папаванд и Агдара-Мадагиз, открыв себе путь к освобождению Мадагиза.
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Исходя из действий азербайджанской армии, сейчас военные ставят своей целью освобождение Агдары.
Тем временем в «министерстве обороны» Нагорного Карабаха сообщили о беспрецедентных боях в зоне конфликта. «Заместитель министра МО» Артур Саргсян рассказал о том, что было убито 54 военнослужащих. Он также поведал о том, что «армия обороны» Карабаха сбила 1 октября 17 ударных БПЛА ВС Азербайджана.
Пока война набирает обороты, сотни машин с армянами покидают Карабах. Пользователи сети активно постят видео с крупными колоннами беженцев, которые бегут от войны и боевых действий.
Как известно, Азербайджан активно поддерживается Турцией. Президент последней Раджип Эрдоган заявил, что война закончится сразу же, как только Армения выведет свои войска из Нагорного Карабаха и вернет оккупированную территорию.
Напомним, эксперт объяснил, как эскалация в Нагорном Карабахе отразится на Донбассе.
Как сообщала Politeka, Турция и Азербайджан нанесли колоссальный ущерб экономике РФ, детали.
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