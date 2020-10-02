В Нагорном Карабахе продолжаются ожесточенные бои между Арменией и Азербайджаном

Вооруженные силы Азербайджана прорвали линию фронта на линии Джебраил - Физули (Варанда) и захватили основных высот вокруг Мадагиза на агдеренском направлении в Нагорном Карабахе.

Сама же долина Мадагиз находится под контролем азербайджанских военных передает «Диалог.UA».

Кроме того, ВС Азербайджана отбили дороги Ханкенди - Аскеран - Агдара в направлении села Папаванд и Агдара-Мадагиз, открыв себе путь к освобождению Мадагиза.

Исходя из действий азербайджанской армии, сейчас военные ставят своей целью освобождение Агдары.

Тем временем в «министерстве обороны» Нагорного Карабаха сообщили о беспрецедентных боях в зоне конфликта. «Заместитель министра МО» Артур Саргсян рассказал о том, что было убито 54 военнослужащих. Он также поведал о том, что «армия обороны» Карабаха сбила 1 октября 17 ударных БПЛА ВС Азербайджана.

Пока война набирает обороты, сотни машин с армянами покидают Карабах. Пользователи сети активно постят видео с крупными колоннами беженцев, которые бегут от войны и боевых действий.

Колона беженцев армян из Карабаха pic.twitter.com/mEdVLTcoVP — СОБАКА УКРОП (@boris0630) September 30, 2020

Как известно, Азербайджан активно поддерживается Турцией. Президент последней Раджип Эрдоган заявил, что война закончится сразу же, как только Армения выведет свои войска из Нагорного Карабаха и вернет оккупированную территорию.

Напомним, эксперт объяснил, как эскалация в Нагорном Карабахе отразится на Донбассе.

Как сообщала Politeka, Турция и Азербайджан нанесли колоссальный ущерб экономике РФ, детали.

Также Politeka писала, что Кремль столкнулся с мощным противником в Карабахе, названа главная опасность.