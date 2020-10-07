В мережі з'явилось відео, як жителі селищ у Нагірному Карабаху зустрічають азербайджанських військових

Про це повідомляє Politeka з посиланням на "Діалог".

Так, в інтернеті з'явилися кадри, як зустрічають військових армії Азербайджану вірмени, які проживають в селах Нагірного Карабаху.

Журналісти з Баку стали свідками зустрічі вірменської жінки і двох солдатів Азербайджану під час звільнення села.

На оприлюднених кадрах можна побачити, як солдати запитали у жінки, чи є вона вірменкою і місцевою. Спілкувалися між собою вони російською мовою. Жінка розповіла, що приїхала з Вірменії, де живуть її родичі, проте на даний момент проживає саме тут. Вона представилась солдатам і повідомила, що працює в місцевому магазині продавцем. Жінка вкрай привітно відреагувала на слова військових про те, що вони - азербайджанські солдати.

"Ласкаво просимо до себе додому", - відповіла жінка.

Як відомо, за територію Нагірного Карабаху між Вірменією і Азербайджаном йдуть суперечки вже протягом 30 років. Місяць тому, 7 вересня, почалась ескалація конфлікту, і між військовими тривають бої.

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