Як вам така заява?

Російський депутат Володимир Жириновський заявив, що самопроголошені "ДНР" та "ЛНР" створили американці

Як передає Politeka.net, таку думку одіозний політик озвучив в ефірі пропагандистської передачі "Вечір з Володимиром Соловйовим" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця)

Жириновський вважає, що на "досягнутому" американці не зупиняться.

"Американцям вигідно, щоб не було ніякого демократичного уряду. Твердого, сильного. Потрібна розмазня Україна. Потрібна не тільки Луганська і Донецька Республіки – Харківська народна, Дніпропетровська, щоб був хаос", – заявив він.

Російський депутат упевнений, що такою освітою Штати хочуть нашкодити РФ.



"Витягати з Росії ресурси, економічно душити, тиснути. Через ІДІЛ ціни обрушувати на нафту. І через військову ситуацію в Європі обрушать наш рубль. У всьому вони винні. Скрізь американський слід", - підсумував він.





Раніше російський політик Володимир Жириновський засумнівався в приналежності Києва Україні

За його слова, столиця України - російськомовна, а українську мову їм нав'язують.

"Всі в Києві говорять по-російськи, Дмитро. Це найкращий доказ, що це російське місто і частина Росії. Ви їх там змушуєте говорити українською, але всі з ненавистю роблять, в тому числі і ви", - заявив він.

Нагадаємо у Кремлі зробили цинічну заяву про повернення Криму, розлютивши українців:"ще й грошей дасте".

Як повідомляла Politeka, Акунін заявив, що Крим повернеться в Україну лише в одному випадку: "населенню запудрили мізки".

Також Politeka писала, що збожеволілий Соловйов пригрозив новим вторгненням до Криму.