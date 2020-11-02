Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян завдав публічної образи президенту РФ Володимиру Путіну, яку він не забув
Так, під час візиту Путіна до Вірменії 1 жовтня 2019 року, Нікол Пашинян всупереч дипломатичному протоколу не приїхав зустрічати президента РФ в аеропорту.
Російський журналіст і ведучий Сергій Мардан написав на своєму каналі в Телеграм, що цей вчинок господар Кремля не пробачив.
"За "східним протоколом", який Пашинян мав увібрати з молоком матері, це було рівносильно відкритому образу, яке не могло залишитися безкарним. Відплата настала через рік", - зазначив Мардан.
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Нагадаємо, що Пашинян прийшов до влади у Вірменії після революції і був підтриманий народом. Ключовим посилом його політики була самостійність країни в прийнятті всіх рішень і вихід з-під негласного підпорядкування Москві, що не подобалося Росії.
Також раніше повідомлялося, що опозиція Росії попередила, що кожен день компромісів з агресором загрожує підвищенням його ставок у світі.
Крім того, було висловлено думку, що режиму Володимира Путіна в Росії неминуче прийде кінець. Однак спроби збереження влади Путіна можуть стати викликом для всього демократичного світу.
Нагадаємо, США зробили останнє попередження РФ, Путін збентежений.
Як писала Politeka, Лукашенко і Путін готують відповідь Європі на санкції проти Білорусі.
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