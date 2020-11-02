Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян завдав публічної образи президенту РФ Володимиру Путіну, яку він не забув

Так, під час візиту Путіна до Вірменії 1 жовтня 2019 року, Нікол Пашинян всупереч дипломатичному протоколу не приїхав зустрічати президента РФ в аеропорту.

Російський журналіст і ведучий Сергій Мардан написав на своєму каналі в Телеграм, що цей вчинок господар Кремля не пробачив.

"За "східним протоколом", який Пашинян мав увібрати з молоком матері, це було рівносильно відкритому образу, яке не могло залишитися безкарним. Відплата настала через рік", - зазначив Мардан.

Нагадаємо, що Пашинян прийшов до влади у Вірменії після революції і був підтриманий народом. Ключовим посилом його політики була самостійність країни в прийнятті всіх рішень і вихід з-під негласного підпорядкування Москві, що не подобалося Росії.

Також раніше повідомлялося, що опозиція Росії попередила, що кожен день компромісів з агресором загрожує підвищенням його ставок у світі.

Крім того, було висловлено думку, що режиму Володимира Путіна в Росії неминуче прийде кінець. Однак спроби збереження влади Путіна можуть стати викликом для всього демократичного світу.

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