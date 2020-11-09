Після подання законопроекту про недоторканність більшість сумнівів про здоров'я політика розсіялися

Російський президент Володимир Путін серйозно боїться за своє життя після того, як позбудеться посту

Про це свідчать ряд останніх подій, які вибуовуються в логічний ланцюжок, підтверджуючи чутки про погіршення здоров'я глави РФ, передає Politeka.net з посиланням на ЗМІ та повідомлення у впливових пабліках у соцмережах.

Чергове тому підтвердження – публікація в телеграм-каналі "Кремлівський мамкознавець". Автор озвучив раніше оприлюднену інформацію New York Post про те, що у Володимира Путіна – хвороба Паркінсона, а також ряд інших захворювань, які унеможливлюють його подальше перебування при владі.

Другим моментом стала подача до Держдуми РФ законопроекту про гарантії недоторканності для екс-президентів. Обидва ці моменти збіглися і чітко показали, чого боїться Путін насправді.

"Законопроект, очевидно, спрямований на те, щоб запобігти ситуації як в Киргизії – силову розправу з екс-главою держави. Путін панічно боїться, що події можуть почати розгортатися за киргизьким сценарієм", – йдеться в публікації.

Автор підкреслив, що цей законопроект виглядає "занадто конкретним і політично емоційно симптоматичним".

Тим часом російському президенту все важче приховувати проблеми зі здоров'ям. Його останні появи в ефірі і на публіці говорять про те, що він стрімко почав здавати позиції, а також про те, що він панічно побоюється замаху на своє життя.

Чого тільки варта його остання поява в оточенні натовпу охоронців і броньованому авто під час покладання квітів до пам'ятника Мініну і Пожарському. 70 метрів, які відокремлюють Кремль від пам'ятника, Путін побоявся пройти пішки і приїхав у машині з куленепробивним корпусом.

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