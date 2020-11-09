Російський президент Володимир Путін серйозно боїться за своє життя після того, як позбудеться посту
Про це свідчать ряд останніх подій, які вибуовуються в логічний ланцюжок, підтверджуючи чутки про погіршення здоров'я глави РФ, передає Politeka.net з посиланням на ЗМІ та повідомлення у впливових пабліках у соцмережах.
Чергове тому підтвердження – публікація в телеграм-каналі "Кремлівський мамкознавець". Автор озвучив раніше оприлюднену інформацію New York Post про те, що у Володимира Путіна – хвороба Паркінсона, а також ряд інших захворювань, які унеможливлюють його подальше перебування при владі.
Другим моментом стала подача до Держдуми РФ законопроекту про гарантії недоторканності для екс-президентів. Обидва ці моменти збіглися і чітко показали, чого боїться Путін насправді.
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"Законопроект, очевидно, спрямований на те, щоб запобігти ситуації як в Киргизії – силову розправу з екс-главою держави. Путін панічно боїться, що події можуть почати розгортатися за киргизьким сценарієм", – йдеться в публікації.
Автор підкреслив, що цей законопроект виглядає "занадто конкретним і політично емоційно симптоматичним".
Тим часом російському президенту все важче приховувати проблеми зі здоров'ям. Його останні появи в ефірі і на публіці говорять про те, що він стрімко почав здавати позиції, а також про те, що він панічно побоюється замаху на своє життя.
Чого тільки варта його остання поява в оточенні натовпу охоронців і броньованому авто під час покладання квітів до пам'ятника Мініну і Пожарському. 70 метрів, які відокремлюють Кремль від пам'ятника, Путін побоявся пройти пішки і приїхав у машині з куленепробивним корпусом.
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