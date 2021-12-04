Автобус з пасажирами, які прямували на весілля, зірвався в річку, спробувавши проїхати на інший берег по затопленому мосту: в результаті аварії загинули 23 людини.

Страшна ДТП сталася 4 грудня в Кенії, повідомляє видання The Star. Як стало відомо, автобус перевозив пасажирів на весілля літньої пари. Нареченому і нареченій було вже за 70 років.

Транспортний засіб мав подолати міст через річку Ензізу, проте він був затоплений. Водій вирішив все ж випробувати удачу, проте в якийсь момент автобус зісковзнув з дороги і впав у річку. Ліва сторона транспортного засобу виявилася глибоко занурена у воду.

В результаті аварії загинули як мінімум 24 людини. Рятувальникам було важко працювати на місці події через сильний рух, а під вечір рятувальні роботи довелося призупинити. Відзначається, що в салоні залишаються ще тіла загиблих.

15 загиблих були членами однієї сім'ї, які їхали на весілля.

12 осіб з числа пасажирів вдалося врятувати.

Відомо, що церемонія одруження, на яку прямували загиблі, так і не відбулося через трагедію.

Three people die, eight rescued, while an unknown number of people still missing after waters swept a bus at Enziu River in Mwingi; Rescue efforts underway pic.twitter.com/krmYnnkMqa — Nzau Terry (@TerryNzau) December 4, 2021

Нагадаємо, автобус розчавив авто з людьми на Харківщині.

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