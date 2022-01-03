Французький шоумен російського походження ігор Богданофф пішов з життя через шість днів після того, як помер його брат-близнюк Григорій.

Ігорю Богданофф було 72 роки. Про це йдеться в повідомленні AFP в Twitter.

"У мирі і любові, в оточенні дітей і сім'ї, пішов у напрямку до світла в понеділок, 3 січня 2022 року", – йдеться в повідомленні родичів, яке вони передали через агента шоумена.

Про місце і час прощання поки нічого не повідомляється.

"Закон близнюків вражає, ніколи один без іншого, ігор приєднався до Гришки в своїх зірках, вони будуть вітати нас в майбутньому X, до побачення брати Богданофф», «як не сумно, але не зміг би він вижити без брата. Вони все ще були пов'язані. Спочивайте зі світом", - пишуть в мережі.

28 грудня з життя пішов Гришка Богданофф.

Брати Богданофф прославилися як ведучі популярного шоу "Час X" про квантову фізику та астрономію. У 1982 році вони стали ведучими шоу "2002: Одіссея майбутнього", в 1989 році знімалися в щотижневій програмі "майбутнє".

Igor Bogdanoff meurt du Covid-19, six jours après son frère jumeau https://t.co/Rbw4ertRb2 — TV Magazine (@TVMAG) January 3, 2022

У 2010 році брати вели новий тележурнал À deux pas du futur на телеканалі France 2, а також викладали на кафедрі космології в приватному університеті Мегатренд в Белграді. З 2015 року Григорій та ігор Богданофф знімалися в пригодницькому телешоу "Форт Боярд", ставлячи учасникам питання з галузі науки.

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