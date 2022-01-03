Ігорю Богданофф було 72 роки. Про це йдеться в повідомленні AFP в Twitter.
"У мирі і любові, в оточенні дітей і сім'ї, пішов у напрямку до світла в понеділок, 3 січня 2022 року", – йдеться в повідомленні родичів, яке вони передали через агента шоумена.
Про місце і час прощання поки нічого не повідомляється.
"Закон близнюків вражає, ніколи один без іншого, ігор приєднався до Гришки в своїх зірках, вони будуть вітати нас в майбутньому X, до побачення брати Богданофф», «як не сумно, але не зміг би він вижити без брата. Вони все ще були пов'язані. Спочивайте зі світом", - пишуть в мережі.
28 грудня з життя пішов Гришка Богданофф.
Брати Богданофф прославилися як ведучі популярного шоу "Час X" про квантову фізику та астрономію. У 1982 році вони стали ведучими шоу "2002: Одіссея майбутнього", в 1989 році знімалися в щотижневій програмі "майбутнє".
У 2010 році брати вели новий тележурнал À deux pas du futur на телеканалі France 2, а також викладали на кафедрі космології в приватному університеті Мегатренд в Белграді. З 2015 року Григорій та ігор Богданофф знімалися в пригодницькому телешоу "Форт Боярд", ставлячи учасникам питання з галузі науки.
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