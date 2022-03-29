1 квітня до нашої планети максимально наблизиться астероїд, який астрономи назвали "потенційно небезпечним".

Про це писати Live Science.

У той же час людям не радять впадати в паніку, оскільки відстань між Землею і космічним тілом складе 7,4 мільйона кілометрів.

Діаметр астероїда 2007 FF1 становить від 110 до 260 метрів. Небесне тіло відоме як астероїд класу Аполлон, а його орбіта навколо Сонця, яка займає 684 дні, перетинається з орбітою Землі. Астероїд класифікують як потенційно небезпечний через його розмір і відносно близької до землі орбіти.

Це буде найближчий проліт астероїда 2007 FF1 біля Землі, після того, як астрономи вперше виявили його в 2007 році. У 2020 році він вже пролітав повз нашу планету і наблизився до неї на відстань в 17,3 мільйона кілометрів. Астероїд рухався тоді з тією ж швидкістю, що і зараз — 47 950 км/год.

Наступного разу астероїд максимально наблизиться до землі 2 квітня 2037 року і згідно з прогнозами,"помахає рукою" з відстані 7,9 мільйона кілометрів.