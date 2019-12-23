Існує думка, що невеликий пухирець повітря, який випадково потрапив у вену через шприц,  не заподіє пацієнту серйозних неприємностей. Але це не так

Газовою, або повітряною емболією називають наслідки проникнення бульбашок повітря в артерію або вену. Повітряний пухирець має здатності блокувати шляхи проходження крові по кров'яному руслу. У випадках, якщо медичний працівник не вживе необхідних дій, емболія може мати критичні наслідки.

Найбільш часто повітряну емболію виявляють не у пацієнтів, яким призначають внутривенні ін'єкції, а у дайверів. Повітря, яке з легких надходить в кровотік, після цього потрапляє через вени легенів в серце, а потім - в аорту і артеріальну систему. Таким чином, повітряні бульбашки можуть потрапити фактично в будь-який відділ кровоносної системи, викликаючи ряд значних пошкоджень і блокуючи процес кровопостачання тканин в цій області тіла. Газову емболію викликають і такі поширені медичні процедури, як крапельниця або шприц.

У переважній більшості випадків бульбашки зупиняються в зоні легких, не завдаючи ніякої шкоди організму. Зрідка вони можуть досягати серцевого органу, порушуючи його роботу. Варто відзначити, що венозна повітряна емболія не така небезпечна, як артеріальна. Потрапляючи в артерії, повітря може створити перешкоди для проникнення в органи крові, насиченої киснем. Це може призвести до ішемії - недостатного кровопостачання тканин і органів. Якщо була порушена область серця, артеріальна повітряна емболія загрожує серцевим нападом. Якщо повітря досягне зон мозку, то така поразка буде називатися газовою церебральної емболією, що призводить до інсульту.

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Ін'єкції в два-три мілілітра повітря в мозковий кровотік виявляється достатньо, щоб привести пацієнта до летального результату, а половина або один мілілітр в легеневій вені часто викликає зупинку серця. У той же час, цілий ряд випадків емболії не призводить до пошкоджень і не вимагає ніякого лікування.

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