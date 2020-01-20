Ученые обнаружили новый способ лечения рака, который намного лучше переноситься человеческим организмом.

Результаты исследования были опубликованы в научном журнале International Journal of Radiation Oncology. Ученые считают, что традиционную лучевую терапию, которую чаще всего используют при борьбе с раком, можно заменить протонной лучевой терапией.

Как известно, сегодня для борьбы с раком пациентам предлагают лучевую терапию. Она оказывается посредством фотонного излучения. Убивая раковые клетки, она одновременно наносит вред всему организму, ведь повреждает и здоровые клетки. Врачи отмечают, что большинство из здоровых клеток способны восстанавливаться, но новый способ предлагает вовсе сократить эти побочные эффекты.

Ученые считают, что фотонное излучение можно заменить на протонное. Это, по мнению исследователей, снизит риск возникновения побочных эффектов на 2/3. Получается, что больные будут меньше рисковать здоровьем. Медики подчеркивают, что эффективность такой терапии не будет меньшей, но вот здоровые клетки будут получать меньше ущерба. Отметим, что такие выводы ученые сделали на основе данных о более чем 1400 человек с онкологией.

Сегодня специалисты подумывают над тем, чтобы использовать протонную терапию для увеличения дозы излучения. Это открытие обещает стать прорывом в сфере разработки новых методов борьбы с раком.

Интересно, что курс протонной лучевой терапии занимает всего одну секунду. Сложность метода заключается в том, чтобы правильно подобрать дозировку для больного.

Кстати, ежегодно от рака в Украине умирает около 90 тыс. человек. Ежедневно около 450 украинцев узнают, что у них рак. Украина сегодня занимает первые места по количеству онкологических заболеваний в Европе.

Напомним, что больная раком Мазур поделилась криком души и рассказала о своем состоянии: "Верю, что смогу".

А Politeka писала, что смертельный диагноз Жванецкого больше не тайна, сатирик в отчаянии: «Есть мысли о...".

Также Politeka сообщала, какие медуслуги станут бесплатными для украинцев в 2020 году.