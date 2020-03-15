Сразу у целой семьи в Черновицкой области подозревают коронавирус

Об этом сообщили в пресс-службе областной государственной администрации. Как стало известно, в инфекционное отделение областной клинической больницы госпитализировали мужчину, женщину и ребенка. У всех них подозревают коронавирус. Отмечается, что подозрения не беспочвенны, так как все госпитализированные ранее контактировали с лицами, которые имеют подозрение на коронавирус.

Напомним, что именно в Черновицкой области зафиксировано 2 из 3 случаев коронавируса в Украине. Оба зараженных привезли вирус из Италии, в которой на данный момент более 21 тысячи заболевших. Если коронавирус у этих трех больных подтвердится, СНБО может закрыть Черновицкую область. Как сообщили в ведомстве, они готовы закрывать области, если в них будет зафиксировано пять и более случаев заражения.

Отметим, что ранее в Украине уже госпитализировали несколько человек с подозрением на коронавирус, но тесты не показали положительный результат.

Тем временем, в Черновицкой области ввели чрезвычайную ситуацию в целях борьбы с коронавирусом. Ограничительные мероприятия продлятся, как и общенациональный карантин, до 3 апреля. В связи с ЧС в области будет ограничена работа супермаркетов, рынков и торговых центров. Также ограничено движение автобусов по области.

Как известно, Украина с 17 марта закрывает границы для иностранцев, чтобы остановить распространение коронавируса. Украинцев, которые захотят вернуться домой, будут впускать в страну.

Состоянием на 15 марта в мире зафиксировано 156,4 тысячи подтвержденных случаев коронавируса. Больше всего заболевших в Китае, Италии, Иране и Южной Корее. В Европе и США счет идет на тысячи зараженных.

Напомним, что условия карантина ужесточат, поездки между городами отменяются: к чему готовиться украинцам.

Как сообщала Politeka, число зараженных коронавирусом украинцев растет, появились новые данные: "Переходят на особый режим".

Также Politeka писала, что украинцы не смогут вернуться из России из-за коронавируса, принято радикальное решение: что изменится с 17 марта.