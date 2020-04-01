Беспокоить врачей нужно только в одном случае!

Доктор Комаровский рассказал украинцам, в каком случае нужно обращаться к психиатрам во время карантина

Как сообщает Politeka, об этом он рассказал в своем новом видеообращении.

«Итальянские психиатры рассказывают, что они не успевают реагировать на все звонки и обращают ваше внимание на то, что в период самоизоляции, сидя на карантине, совершенно нормально разговаривать с телевизором, со стенами, с потолком, с люстрой. Но беспокоить медика нужно только тогда, когда стены/люстра начинают вам отвечать», - отметил он.

Если же этого не происходит, утверждает Комаровский, волноваться не нужно.

«Живите нормальной жизнью», - подчеркнул он.

До этого мы писали, что доктор Комаровский поднял важный вопрос о воспитании детей и рассказал, как научить ребенка уважению.

Популярный педиатр Евгений Комаровский на своей странице в Instagram поднял тему воспитания детей.

Он акцентировал внимание на том, что все начинается с семьи и дал шесть основных советов: как научить ребенка уважению.

По его словам ребенку необходимо объяснять, что делать и как себя вести, если ему кажется, что его желания и потребности не выполняются.

Кроме того, он настаивает, что стоит вести себя спокойно, не нужно реагировать бурно на кажущееся неуважительное поведение, ведь ребенок может не знать, что такое уважительное поведение.

Напомним, доктор Комаровский рассказал, как повысить иммунитет: об этом должен знать каждый.

Как сообщала Politeka, Комаровский рассказал украинцам, когда закончится мучительный карантин: "жить по-человечески сможем...".

Также Politeka писала, что Комаровский предупредил украинцев о последствиях эпидемии: "Спасать будет некому, если...".