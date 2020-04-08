Скоро від них порятунку не буде

Доктор Євген Комаровський зробив несподівану заяву з приводу поширення уханьского вірусу

Про це він розповів у своїй традиційній рубриці «Відповіді на запитання», яку він веде в youtube, передає Politeka. У лікаря запитали, чи можуть комарі переносити уханьский вірус. Людей дуже турбує це питання з приходом літа.

Євген Комаровський був категоричний. За його словами, через укус комара або будь-якої іншої комахи вірус передатися не може.

«Комарі, тобто комахи, однозначно не переносять вірус. Медична наука не має жодної інформації про те, що вірус переноситься комахами. Закрили цю тему», – заявив Комаровський.

Лікар додав, що регулярно стикається з такими запитаннями. Він закликав українців не бояться ставити запитання, навіть якщо вони вважають їх дурними.

Раніше ми писали, що в інтерв'ю Big Money Комаровський заявив, що вірус довше буде активним в країні, де запроваджено жорсткі карантинні заходи. За його словами, практично кожна людина буде змушена рано чи пізно зустрітися з уханьским вірусом. Тому, як тільки карантин закінчиться, хвороба нікуди не дінеться.

Педіатр пояснив, що карантин запроваджують, щоб знизити навантаження на систему охорони здоров'я, а не для того, щоб уникнути зараження.

Нагадаємо, що Комаровський пояснив, хто не захворіє небезпечним вірусом: "вся справа в...".

Як повідомляла Politeka, доктор Комаровський назвав міцний напій, який допоможе під час епідемії: "Можна використовувати".

Також Politeka писала, що доктор Комаровський похвалив бездіяльність Лукашенка в дні пандемії.