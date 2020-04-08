Доктор Євген Комаровський розкрив цікавий факт про алкогольний напій

Лікар опублікував у своєму Instagram пост, в якому повідомив, чим можна дезінфікувати руки та інші поверхні, пише Politeka.net.

Як виявилося, напій абсент можна використовувати в якості санитайзеру, адже в ньому - 70% спирту.

"Дезінфікувати руки або почати випробувальний прийом всередину?", - поцікавився Комаровський, виставивши перед собою пляшки з зеленим напоєм.

В одному зі своїх відео доктор Комаровський розповів, що абсент потрібно наливати у чарку або в маленькі флакончики і наливати на руки, а далі розтерти. (Щоб переглянути відео, доскрольте до кінця сторінки)

"Люди, які не люблять абсент, але які мають серйозні фінансові запаси, можуть використовувати з цією ж метою віскі бочкової міцності, тільки стежити за тим, щоб кількість градусів була понад 65%", - зазначив медик.

Нагадаємо, доктор Комаровський розповів, чому підступним вірусом перехворіють не всі люди.

Відомо, що все залежить від імунітету людини.

«Є таке поняття, як місцевий імунітет, захист слизових оболонок і всі люди різні. Просто є люди, які мають хороший імунітет і вони не хворіють і таких досить багато. Тому не потрібно боятися і нагнітати», - відповів доктор.

Раніше ми писали, що доктор Комаровський вважає - система охорони здоров'я в Україні впаде в колапс при мінімальному завантаженні.

«Наші вчені порахували, що якщо ми запровадимо суворий карантин, то люди все одно будуть хворіти, але в кожний окремо взятий момент часу не буде важко хворіти більше 200 осіб. Тобто, ми розтягнемо цю епідемію", - повідомив відомий український лікар.

Нагадаємо, що доктор Комаровський розкрив, якими продуктами потрібно запастися на карантин: "Важливіше гречки".

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