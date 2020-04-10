Известный украинский педиатр Евгений Комаровский разложил по полочках вопрос с масками и респираторами: действительно ли те помогают защититься от китайского вируса

Как передает Politeka.net, Комаровский записал ответы на популярные вопросы, связанные с этой темой, и выложил ролик на YouTube-канале (чтобы посмотреть, проскролльте вниз).

Так, Комаровский развеял миф об эффективности масок: «Маски с любыми фильтрами — это чистой воды развод». Также от вируса не защитят и «черные противовирусные маски с угольными фильтрами».

При этом Комаровский отметил, что по-настоящему эффективным средством защиты во время эпидемии является респиратор.

"Хлопковые маски шьете, если вы больны - шансы, что вы заразите здоровых уменьшаются. Но если вы здоровы и надели хлопковую маску, чтобы защититься от вируса, - это наивная глупость", - заявил врач.

Ранее мы сообщали, Комаровский удивил, опубликовав в Инстаграм фото нескольких страниц из своей книги про ОРЗ на китайском языке 2012 года, где целая глава отведена как раз такому вирусу, который сейчас поставил на колени весь мир.

«Комаровский еще и пророк», «Так вы знали», «То есть это не новый вирус?», «Ого-го, Евгений Олегович!!! Ого-го. Впереди планеты всей», - писали в комментариях.

Также мы рассказывали, доктор назвал крепкий алкогольный напиток, который можно использовать как дезинфицирующее средство. Речь об абсенте, ведь в нем - 70% спирта.

"Дезинфицировать руки или начать испытательный прием внутрь?", - поинтересовался Комаровский, выставив перед собой бутылки с зеленым напитком.

Напомним, что Комаровский выдал, что ждет украинцев после строгого карантина: "Люди, вы понимаете, зачем он нужен?".

Как сообщала Politeka, Комаровский объяснил, кто не заболеет опасным вирусом: "Всё дело в...".

Также Politeka писала, могут ли комары разносить китайский вирус: Комаровский дал неожиданный ответ.