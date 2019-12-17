На одном из оборонных заводов в России выявили кражу огромного количества взрывчатки

Об этом пишет Ведомости.

Сообщается, что ЧП произошло на оборонном заводе "Авангард" в российском Стерлитамаке.

По информации СМИ, правоохранители открыли уголовное дело о краже товарно-материальных ценностей с территории предприятия.

В частности, на "Авангарде" внезапно пропали 276 тонн взрывчатых отходов, которые были направлены на утилизацию по военному подряду. Однако, Министерство обороны не получило их обратно.

Журналисты утверждают, что хищения в особо крупных размерах были выявлены в период с ноября 2017-го по март 2019 года, когда гендиректором предприятия был Азгат Ибрагимов. Чиновник был отправлен в отставку по инициативе профильного министерства из-за огромных долгов и убытков завода.

В МВД предположили, что пропавшие отходы были переработаны заводом в промышленную взрывчатку по заказу сторонней фирмы, после чего их продали третьим лицам.

Представитель экс-директора "Авангарда" в комментарии журналистам заявил, что все договоры предприятия по утилизации взрывчатых веществ неоднократно проверялись топ-чиновниками из профильного министерства, а уголовное дело в отношении него было открыто якобы после распоряжения нового руководства оборонного завода.

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