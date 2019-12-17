На одном из оборонных заводов в России выявили кражу огромного количества взрывчатки
Об этом пишет Ведомости.
Сообщается, что ЧП произошло на оборонном заводе "Авангард" в российском Стерлитамаке.
По информации СМИ, правоохранители открыли уголовное дело о краже товарно-материальных ценностей с территории предприятия.
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В частности, на "Авангарде" внезапно пропали 276 тонн взрывчатых отходов, которые были направлены на утилизацию по военному подряду. Однако, Министерство обороны не получило их обратно.
Журналисты утверждают, что хищения в особо крупных размерах были выявлены в период с ноября 2017-го по март 2019 года, когда гендиректором предприятия был Азгат Ибрагимов. Чиновник был отправлен в отставку по инициативе профильного министерства из-за огромных долгов и убытков завода.
В МВД предположили, что пропавшие отходы были переработаны заводом в промышленную взрывчатку по заказу сторонней фирмы, после чего их продали третьим лицам.
Представитель экс-директора "Авангарда" в комментарии журналистам заявил, что все договоры предприятия по утилизации взрывчатых веществ неоднократно проверялись топ-чиновниками из профильного министерства, а уголовное дело в отношении него было открыто якобы после распоряжения нового руководства оборонного завода.
Ранее мы сообщали о том, что в России задержали одного из соратников Владимира Путина. Силовики по подозрению в убийстве задержали главу фракции "Единая Россия" Переславль-Залесской думы Владимира Корнилова.
На днях в собственной машине нашли убитым местного жителя 60-летнего Павла Череднякова. Предварительно установлено, что убийство произошло в пригороде Переславля – Троицкой слободе. Задержанный 53-летний депутат-единоросс Корнилов также проживает в Троицкой слободе.
Партия "Единая Россия" уже исключила Корнилова из своих рядов. Также он написал заявление о досрочном сложении полномочий депутата городской думы.
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