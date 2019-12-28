В США разбился самолет с пассажирами на борту
Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на публикации в Twitter, YouTube, а также некоторые новостные ресурсы Штатов.
ЧП произошло в городке Лафайетте, штат Луизиана. У «Велмарта» разбился легкомоторный самолет:
«Легковик потерпел крушение за супермаркетом. На борту находились около шести человек», - говорится в сообщении местных оперативников.
По предварительной информации спасателей и медиков региона, в результате крушения погибли пять человек. Известно, что самолет рухнул, отлетев 1,5 км от аэропорта. На месте трагедии разрушена местная парковка, сам самолет превратился в сгоревшую груду металлолома.
MARUV сняла латекс и устроила грязные танцы с девушками, самые горячие кадры: «Жесть!»
Зеленский в странной компании поразил украинцев, кадры слили в сеть: «Ух, Новый год будет веселым»
В сети всплыли фото Каменских с огромным животом: "Не скрывает, что..."
Каменских в латексе потрясла упругостями на камеру, жаркое видео облетело сеть: "Просто пушка"
Напомним также, 30-летняя исполнительница рассказала о пережитом ужасе на борту самолета.
Она отметила, что лайнер, на котором она ранее летела, врезался в строение практически сразу же после взлета.
"Я была в этом самолете, я жива слава Аллаху! Сегодня в 7 утра мы взлетели и врезались в какое-строение. Ни одной царапины, шок.. Пожалуйста помолитесь за всех пострадавших, это очень страшно... Ни дай Аллах никому такое увидеть", - написала исполнительница.
Гульнара Кошенова известная в Казахстане певица, которая работает в стилях джаз/поп/соул/этно-поп-джаз и французский шансон. Она принимала участие в различных музыкальных конкурсах и проектах республиканского уровня. Выступала с эстрадно-симфоническим оркестром Акимата Алматы и ансамблем "The Magic of Nomands!"
Как известно, пассажирский самолет авиакомпании Bek Air, выполнявший рейс Алматы – Нур-Султан, разбился при взлете. На борту находились 93 пассажира и пять членов экипажа. В результате авиакатастрофы погибли 15 человек. Среди пассажиров были иностранные граждане: два гражданина Украины, один гражданин Кыргызстана и один гражданин Китая.
Ранее мы писали, в провинции Анталья на юге Турции потерпел крушение учебный самолет.
Воздушное судно упало в районе Манавгат, который находится недалеко от курортного города Сиде.
Информация о причинах катастрофы и судьбе пилотов на данный момент не сообщается. Однако, местные СМИ сообщают, что по предварительной информации, пилот жив.
Напомним, самолет рухнул в Житомирской области.
Как сообщала Politeka, пассажирский самолет столкнулся с НЛО во время полета: «в корпусе пробита большая дыра».
Также Politeka писала, что самолет с пассажирами рухнул на фонарь.