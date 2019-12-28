Крушение случилось в людном месте, что еще более усугубило в плане последствий и без того трагический инцидент

В США разбился самолет с пассажирами на борту

Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на публикации в Twitter, YouTube, а также некоторые новостные ресурсы Штатов.

ЧП произошло в городке Лафайетте, штат Луизиана. У «Велмарта» разбился легкомоторный самолет:

«Легковик потерпел крушение за супермаркетом. На борту находились около шести человек», - говорится в сообщении местных оперативников.

По предварительной информации спасателей и медиков региона, в результате крушения погибли пять человек. Известно, что самолет рухнул, отлетев 1,5 км от аэропорта. На месте трагедии разрушена местная парковка, сам самолет превратился в сгоревшую груду металлолома.

Напомним также, 30-летняя исполнительница рассказала о пережитом ужасе на борту самолета.

Она отметила, что лайнер, на котором она ранее летела, врезался в строение практически сразу же после взлета.

"Я была в этом самолете, я жива слава Аллаху! Сегодня в 7 утра мы взлетели и врезались в какое-строение. Ни одной царапины, шок.. Пожалуйста помолитесь за всех пострадавших, это очень страшно... Ни дай Аллах никому такое увидеть", - написала исполнительница.

Гульнара Кошенова известная в Казахстане певица, которая работает в стилях джаз/поп/соул/этно-поп-джаз и французский шансон. Она принимала участие в различных музыкальных конкурсах и проектах республиканского уровня. Выступала с эстрадно-симфоническим оркестром Акимата Алматы и ансамблем "The Magic of Nomands!"

Как известно, пассажирский самолет авиакомпании Bek Air, выполнявший рейс Алматы – Нур-Султан, разбился при взлете. На борту находились 93 пассажира и пять членов экипажа. В результате авиакатастрофы погибли 15 человек. Среди пассажиров были иностранные граждане: два гражданина Украины, один гражданин Кыргызстана и один гражданин Китая.

Ранее мы писали, в провинции Анталья на юге Турции потерпел крушение учебный самолет.

Воздушное судно упало в районе Манавгат, который находится недалеко от курортного города Сиде.

Информация о причинах катастрофы и судьбе пилотов на данный момент не сообщается. Однако, местные СМИ сообщают, что по предварительной информации, пилот жив.

Напомним, самолет рухнул в Житомирской области.

Как сообщала Politeka, пассажирский самолет столкнулся с НЛО во время полета: «в корпусе пробита большая дыра».

Также Politeka писала, что самолет с пассажирами рухнул на фонарь.