Эстония не собирается ратифицировать договор о российско-эстонской границе, подписанный в 2014 году

Об этом в интервью агентству ERR заявил спикер парламента Эстонии Хенн Пыллуаас.

Он подчеркнул, что Эстония не пойдет на ратификацию договора, даже если это сделает Госдума РФ. Туда закон был внесен в 2015 году, однако до сих пор не рассмотрен даже в первом чтении.

Пыллуаас пояснил, что если будет заключен новый пограничный договор, это приведет к аннулированию положений подписанного в 1920 году Тартуского мирного договора, в соотвветствии с которой ряд территории нынешней России был закреплен за независимой Эстонией.

«Это будет иметь огромные юридические последствия. Во-первых, мы аннулируем Тартуский мирный договор. В связи с этим аннулируется и наша правопреемственность, что означает автоматическое изменение состава наших граждан и т.д. Это исключительно опасный путь», — уверен эстонский политик.

Что по поводу такого резкого заявления эстонских властей думают в Кремле, пока что остается секретом, однако, учитывая геополитические амбиции Владимира Путина, подобная непокорность может обернуться серьезными последствиями.

Более того, прецент явно не на руку российскому президенту, ведь потом последовать примеру Эстонии захотят и другие государства.

Ранее спикер Хенн Пыллуаас заявлял о том, что Россия аннексировала пять процентов эстонских территорий и теперь обязана их вернуть. В МИД РФ на эти претензии отреагировали традиционно, назвав их «абсурдными и провокационными».

Согласно Тартуского мирного договора 1920 года, Эстонская Республика получила территории Печорского района Псковской области и так называемой Эстонской Ингерманландии (ныне часть Кингисеппского района Ленинградской области), а также правобережье реки Нарва (сейчас в составе Сланцевского района Ленинградской области). Однако после освобождения Эстонской ССР эти территории забрали обратно.

В 1994 году РФ в одностороннем порядке отменила условия данного договора, окончательно заявив, что Эстония эту территорию никогда не получит.

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