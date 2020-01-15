Известная российская пропагандистка Татьяна Лысова, работавшая заместителем главного редактора службы политической информации «Интерфакса», стала первым замом главреда «Медузы»

Это назначение же вызвало волну пересудов в соцсетях, поскольку до недавнего времени «Медуза» считалась одним из наименее отравленных пропагандой изданий, передает Politeka со ссылкой на СМИ.

В Фейсбуке Лысова извинилась перед бывшими коллегами за то, что критика в ее адрес бьет и по ним. Однако в своем обращении к ним употребила фразу, которая показала всю суть российских пропагандистов.

«Помните – мы должны стараться для подписчиков, а не для публичного одобрения. Пока нам платят, занчит, есть за что. И пусть этого будет больше», – среди прочего написала она.

Алексей Навальный не удержался от сарказма в своем блоге и оставил емкий пост по поводу слов бывшего топового сотрудника «Интерфакса».

«В точку. Идеально сформулированный лозунг всей этой публики. «Пока нам платят, значит, есть за что». Пока сотрудникам РТ платят зарплату, значит есть за что. Пока Владимиру Соловьёву оплачивают содержание виллы на Комо, значит есть за что. Поздравляю «Медузу» с приобретением.

Комментарии под публикацией соответствующие:

«Чото так себе представил, что «Медуза» набирает новых сотрудников: Соловьева, Д.Киселева,... Она уже на пути к этому. Лучше сразу пригласить Шейнина с ведром го*на, чтоб уже и запах соответствовал», «Кремлеботы топят за Медузу, теперь я видел все», «Похоже медуза приобрела токсичный актив. Непонятно зачем», «Журналисты которые пишут в угоду власть имущим, вы потом не спрашивайте в недалеком будущем - за что вам всё это... значит, есть за что!», «Да, так можно очень далеко зайти. Мало ли кому деньги платят. Торговцы оружием, наркобароны, наемные убийцы и упыри, принуждающие детей к проституции - все они при деньгах. По логике Лысовой: раз им платят, значит, есть за что, и стыдиться им нечего», «Пропаганда имеет цену».

До того, как перейти в «Интерфакс», Лысова была главным редактором «Ведомостей», откуда ушла в 2017 году. По словам главреда «Медузы» Ивана Колпакова, Татьяна – «опытный руководитель и один из лидеров медиасообщества».

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