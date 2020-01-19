Президент России Владимир Путин начал государственный переворот, который грозит непоправимыми последствиями
Как передает Politeka.net, такое мнение выразил военный эксперт Эль Мурид на своей страничке в Facebook.
По его словам, Путин хочет присвоить конституционный статус Госсовету, являющемуся сейчас совещательным неконституционным органом и это самый настоящий государственный переворот.
"Госсовет затачивается под конкретную персону. Это действительно слом существующей сейчас в Росси системы управления. Классическая триада из трех ветвей власти превращается в департаменты при Госсовете. Понятно, что руководитель данного органа автоматически становится ключевой фигурой государства. Причем, его будут не избирать, а назначать по итогам достигнутых аппаратных договоренностей", - отметил он.
Кроме того, он подчеркнул, что Путин ставит под угрозу устойчивость государства.
"После его ухода между правящими кланами начнется жесткая борьба за этот суперпост. В итоге вся конструкция власти может полностью развалиться, ведь уже сейчас идет сознательное разрушение существующих балансов, а на создание новых потом может банально не хватить времени", - заключил эксперт.
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Напомним, Путин взялся за старое, украинцев предупредили о катастрофе.
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