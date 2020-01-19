Президент России Владимир Путин начал государственный переворот, который грозит непоправимыми последствиями



Как передает Politeka.net, такое мнение выразил военный эксперт Эль Мурид на своей страничке в Facebook.



По его словам, Путин хочет присвоить конституционный статус Госсовету, являющемуся сейчас совещательным неконституционным органом и это самый настоящий государственный переворот.

"Госсовет затачивается под конкретную персону. Это действительно слом существующей сейчас в Росси системы управления. Классическая триада из трех ветвей власти превращается в департаменты при Госсовете. Понятно, что руководитель данного органа автоматически становится ключевой фигурой государства. Причем, его будут не избирать, а назначать по итогам достигнутых аппаратных договоренностей", - отметил он.

Кроме того, он подчеркнул, что Путин ставит под угрозу устойчивость государства.

"После его ухода между правящими кланами начнется жесткая борьба за этот суперпост. В итоге вся конструкция власти может полностью развалиться, ведь уже сейчас идет сознательное разрушение существующих балансов, а на создание новых потом может банально не хватить времени", - заключил эксперт.

Ранее мы сообщали, что Дмитрий Медведев объявил о том, что правительство России уходит в отставку в полном составе. Соответствующее заявление было сделано в среду, 15 января, после выступления президента РФ Владимира Путина с ежегодным посланием к Федеральному собранию.



Ранее политический эксперт Михаил Чаплыга заявил, что Владимир Путин меняет курс власти, меняет институты и вводит новый порядок в РФ, но это не отразится на Украине.

Напомним, Путин взялся за старое, украинцев предупредили о катастрофе.

Как сообщала Politeka, Путин готовит новый котел на Донбассе

Также Politeka писала, что орда Путина на Донбассе пополнилась особым контингентом: что собой представляет "элита Л/ДНР".