В пятницу, 17 января, сотрудники мексиканской полиции обнаружили в грузовике как минимум 10 обгоревших тел

Инцидент произошел в районе Чилапа-де-Альварес (штат Герреро) на юго-западе Мексики, сообщают зарубежные СМИ. Обнаруженные в грузовом автомобиле изувеченные тела, по предварительной информации, принадлежат участникам местного музыкального коллектива "Сенсасьон".

По информации телеканала Televisa со ссылкой на прокуратуру штата, музыканты могли попасть в засаду, возвращаясь из населенного пункта Тлайельпан после выступления. Причины и обстоятельства жестокой расправы предстоит выяснить следствию.

Ранее министр общественной безопасности и защиты граждан Альфонсо Дурасо признал, что правительство Мексики пока не достигло поставленных целей в борьбе с криминалом.

"Сегодня мы делаем важный шаг в консолидации Национальной гвардии, фундаментального института по борьбе с преступностью в стране, - говорится в твите Дурасо 17 января, посвященному выпуску новых кадров Нацгвардии. - Им предстоит сложное испытание: наступают трудные и тяжелые месяцы, но они готовы бороться за восстановление страны".

Ранее мы сообщали, в октябе 2019 года возле курортного города Пуэрто-Пеньяско в штате Сонора к югу от границы Мексики с США найдена братская могила. В яме в пустыне у Калифорнийского залива нашли останки 42 человек.

Отмечается, что тела найдены родственниками пропавших людей., которые организовали группу Madres Buscadoras de Sonora.

«Сразу обнаружили 12 скелетов в одежде и одно разлагающееся тело в яме в пустыне. На следующий день число погибших возросло до 27, 26 же октября установили общее число тел — 42», - говорится в сообщении организации.

Страшной находкой занялись криминалисты. Пока установлено, что как минимум двое тел принадлежат женщинам.

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