После огненной стихии, бушевавшей в Австралии несколько месяцев, на континет обрушились новые ненастья

Как передает Politeka.net со ссылкой на многочисленные сообщения местных жителей в сети, Австралию накрыло градом. После пожаров, ливней и пылевых бурь людям приходится разгребать ледяные горы и ликвидировать последствия, как к примеру, уничтоженные кровли (чтобы посмотерть видео, проскролльте вниз).

Известно, что краткосрочный удар пришелся на Юго-Восток Австралии. Первой пострадала австралийская столица Канберра. Затем стихия ударила по штату Новый Южный Уэльс. В экстренные службы поступило более 1500 обращений, около тысяча из них касалась повреждения зданий.

До этого в сети появились зрелищные кадры пылевых бурь, начавшихся в городе Нарромин в Новом Южном Уэльсе, а затем благодаря порывам ветра добравшихся до Дуббо и Паркеса. Причиной бурь, погрузивших города во тьму, стали сильные ветры и грозы.

Narromine dust storm - Jan 19th pic.twitter.com/GeFSqby8NY — Mick Harris (@mickharris85) January 19, 2020

Ранее сообщалось, в результате пожаров в Австралии погибли 27 человек и полмиллиарда животных. Лесные пожары бушуют на континенте с середины сентября 2019. На борьбу со стихией мобилизовали около 3 тысяч граждан.

Недавнее снижение температуры и прошедшие ливни позволили, взять под контроль пожар площадью свыше пол миллиона гектаров, что бушевал на северо-запад от Сиднея с конца октября.

Вместе с тем те же дожди принесли и новые беды. В штате Новый Южный Уэльс они привели к гибели таких видов рыб, как австралийский окунь, угорь, кефаль, сельдь, пескарь и сом. Дождевые потоки смыли в реки пепел и грязь после пожарищ, из-за чего уменьшилось количество кислорода. Сообщения о мертвой рыбе местные жители стали передовать в экстренные службы с декабря прошлого года.

Напомним, свирепая стихия уничтожает все на своем пути, введен режим ЧП

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