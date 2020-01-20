Соловьева давно так не унижали

Скандальный российский топ-пропагандист Владимир Соловьев был опозорен из-за своих высказываний

Оказалось, что скандальный топ-пропагандист Владимир Соловьев пытался защищать СССР и утверждать, что сотрудничество между Москвой и фашистской Германией якобы не было.

Как сообщает Politeka.net, пользователь сети под ником "Мысли Перзидента" опубликовал фрагмент переписки Соловьева с подписчиком в социальной сети Тwitter.

Соловьев начал утверждать, что никогда не существовало договора о дружбе между Германией и СССР, а был лишь пакт о ненападении.

Пользователь сети под ником "Вадим" не растерялся и опубликовал снимок реального документа, в заглавии которого написано: "Германо-советский договор о дружбе и границе между СССР и Германией".

"Божечки, как же я люблю, когда пропагандона @VRSoloviev макают его же хитров***анной головушкой в говно!" - посмеялся пользователь "Мысли Перзидента" над Соловьевым.



Также ранее сообщалось, что Соловьев взорвался негодованием из-за решения СНБО об эскалации на Донбассе, а также «план Б», который существует в Украине на случай, если противник начнет обстреливать позиции украинских защитников.

Он оскорбил украинскую власть отметив, что такое решение могли принять люди, которые изрядно что-то покурили. Также он добавил, что таким людям необходимо записаться на прием к психиатру. Ко всему прочему, Соловьев считает, что украинцам привидилось обострение конфликта на Донбассе, да и участие российских военных тоже.