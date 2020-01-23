Один из самых скандальный пропагандистов Кремля Владимир Соловьев в приступе истерики жестко набросился на коммунистов из-за Украины

Так, топ-пропагандист Кремля Владимир Соловьев посыпал бурными заявлениями после того, как российские коммунисты обвинили телеведущего и его коллег-пропагандистов в том, что они специально делают все возможное, чтобы вражда между Украиной и Россией никогда не заканчивалась.

Подобрав аргументы, в свое оправдание, он начал рассказывать страшилки и фейки об Украине, которые ранее озвучивал экс-главред "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский.

Своими скандальными заявлениями он поделился в эфире пропагандистской телепередачи "Вечер с Владимиром Соловьевым", которую транслируют на телеканале Россия 1.

Так, он бросился защищать украинофобов топ-пропагандистов Кремля Ольгу Скабееву, Евгения Попова, что они якобы не говорят ничего, кроме правды. Ведь якобы достаточно зайти в Киевский Горсовет, чтобы в этом убедиться.

"Запрещенные в Украине коммунисты критикуют Олечку Скабееву, Евгения Попова и меня, что мы оказывается ссорим всех с Украиной. Я вот спрашивал у Кирилла Вышинского: "Может нет никаких бандеровцев?". А он мне ответил: "Зайдите в Киевский Горсовет они там все сидят и гигантский портрет Бандеры"", - заявил скандальный топ-пропагандист Владимир Соловьев в прямом эфире.

Также ранее сообщалось, что невменяемый пропагандист Владимир Соловьев посыпал обвинениями в сторону Украины. Так, он заявил, что Украина якобы нарушила Минские договоренности, закрепив курс страны на вступление в НАТО, введя языковой закон и земельную реформу.