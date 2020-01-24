На российских пропагандистских каналах, похоже, появилась новая рубрика, пишет Politeka.net

Вместо многочисленных обсуждений украинской проблематики на РосТВ наконец-то взялись обсуждать внутренние вопросы. Так, в эфире программы "Место встречи" на НТВ обсуждали спорный закон об оскорблении чувств верующих.

Дискуссия в результате переросла в драку между членом Общественной палаты РФ, "единоросом" Павлом Пожигайло и коммунистом Анатолием Барановым.

В процессе обсуждения закона Пожигайло призвал оппонентов выступать на эту тему более осторожно. Он прервал выступающего в этот момент Баранова словами: "Товарищ мракобес, помолчите". "Если вы будете меня оскорблять, я этого терпеть не буду", ответил обиженный коммунист.

"Без темы Украины пауки продолжают мочить друг друга. Коммунист побил единороса...", - написал пользователь Facebook Сергей Запорожский, который поделился этим видео в сети.

После этих слов между мужчинами завязалась драка. Баранов набросился на Пожигало, но тот дал сдачи.

Ранее мы писали, что один из рупоров российской пропаганды Маргарита Симоньян попала в реанимацию. Скорая забрала ее прямо из Кремля, где женщина была на совещании.

Как мы писали ранее, главный редактор телеканала Russia Today Маргарита Симоньян сцепилась в жесткой схватке с российским оппозиционером Алексеем Навальным. В ходе сюжета «Фонд борьбы с коррупцией» он рассказал о самолете, украденном для жены премьер-министра Медведева.

В своем Twitter продолжил тему и Навальный пошутил о, что после публикации выпуска ему лично звонила Маргарита Симоньян и заверила, что на пресс-конференции 5 декабря ее журналисты спросят у Дмитрия Медведева о самолете жены.

Напомним, Скабеева позвонила Зеленскому и дико опозорилась.

Как сообщала Politeka, Жириновский нашел виновных всех бед России в Украине и поплатился.

Также Politeka писала, Соловьев вычеркнул Украину из истории, безумное заявление попало на камеру.