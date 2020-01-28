Президент России Владимир Путин не имеет конкретного плана по госперевороте в стране



Как передает Politeka.net, такое мнение выразил военный эксперт и блогер Эль Мурид.



Так он прокомментировал слова Дмитрия Пескова о том, что у Кремля сейчас нет четкого представления о том, как будет проходить голосование по принятию предложенных президентом России изменений в конституцию страны



По его словам, пресс-секретарь Путина прикрывает реальное положение дел.

"Либо Путин пошел на госпереворот "по обстановке", без проработанного сценария действий, либо сопротивление его планам достаточно велико, а потому он вынужден маневрировать с самого начала", - считает эксперт.

По его словам, любой госпереворот должен осуществляться либо крепкой спаянной группой заговорщиков, либо разбит на много стадий.

"Цель у любого элитного переворота при этом всегда одна: отсечь от власти (а в российских условиях - и от собственности) часть элиты. Отправить ее в небытие.", - утверждает он.

Эксперт также указал на интересный нюанс, что поправки в конституцию - это лишь первый этап.



"Логика подсказывает, что если Путин намерен переместиться в Госсовет, то его главные функции будут лежать не в области управления, а в области контроля. Только так Путин сможет обеспечить свое положение после того, как уйдет с президентского места. Контроль - он вне системы. Над ней или "сбоку", но вне. Что и создает исключительность поста Главного контролера", - считает эксперт.

Ранее аналитик Владимир Стус заявил, что президент России Владимир Путин повторяет действия Иосифа Сталина перед войной и готовится к рывку.

По его словам, изменения в Конституции это не план России, а "выход из окопов".

"Фактически они отменяют ту структуру власти, которая была и развязывают себе руки. Когда Сталин готовился к войне он делал то же самое. Путин вышел из окопов, он готовится к рывку. Все согласятся на условия России и тогда исполнится голубая мечта - Ялта -2", - считает эксперт.

Напомним, Путин взялся за старое, украинцев предупредили о катастрофе.

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