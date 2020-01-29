В Российской Федерации сделали достаточно странное предложение, касающиеся президента России Владимира Путина

Оказалось, что в России предложили переименовать должность президента в "верховного правителя". Одним словом его хотят сделать царем. С такой инициативой выступила рабочая группа по подготовке поправок в Конституцию РФ.

Они собрали массу изменений к реформам, которые предлагал Владимир Путин.

Комиссия хочет внести около ста новых пунктов в Конституцию РФ. Среди новых предложенных пунктов: закрепление конституционно-правовой ответственности главы страны, уточнение полномочий АП и даже утверждение православия как основной религии страны.

Ко всему прочему, авторы призвали приписать к статусу РФ название "государство-победитель" во Второй мировой.

В группу авторов вошло 75 человек. Среди них есть артисты, режиссеры, депутаты Госдумы и члены Совета Федерации. Среди них также спрятались бывший командир боевиков "ДНР" Андрей Климаш и скандальный писатель Захар Прилепин.

Также ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин уже физически не может удерживать власть в России.

Об этом рассказал военный и политический обозреватель Алексей Арестович. "Путин начал перестройку, Горбачевскую. Для меня очевидно, что он начал выпускать власть из рук. Потому что принцип этой реформы заключается в размазывании полномочий. Все что Путин делал 20 лет до этого - это концентрация полномочий. И вдруг он заявляет реформу. Это значит, что он уже физически не может удерживать власть", - отметил эксперт.

Напомним, Путин решил отгородиться от Украины «железным занавесом».

Как сообщала Politeka, испуганного Путина застали в туалете за неприличным занятием.

Также Politeka писала, что в Европе приструнили завравшегося Путина.