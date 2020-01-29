В Российской Федерации сделали достаточно странное предложение, касающиеся президента России Владимира Путина
Оказалось, что в России предложили переименовать должность президента в "верховного правителя". Одним словом его хотят сделать царем. С такой инициативой выступила рабочая группа по подготовке поправок в Конституцию РФ.
Они собрали массу изменений к реформам, которые предлагал Владимир Путин.
Комиссия хочет внести около ста новых пунктов в Конституцию РФ. Среди новых предложенных пунктов: закрепление конституционно-правовой ответственности главы страны, уточнение полномочий АП и даже утверждение православия как основной религии страны.
Ко всему прочему, авторы призвали приписать к статусу РФ название "государство-победитель" во Второй мировой.
В группу авторов вошло 75 человек. Среди них есть артисты, режиссеры, депутаты Госдумы и члены Совета Федерации. Среди них также спрятались бывший командир боевиков "ДНР" Андрей Климаш и скандальный писатель Захар Прилепин.
Также ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин уже физически не может удерживать власть в России.
Напомним, Путин решил отгородиться от Украины «железным занавесом».
Как сообщала Politeka, испуганного Путина застали в туалете за неприличным занятием.
Также Politeka писала, что в Европе приструнили завравшегося Путина.