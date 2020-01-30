100 лет о нем было ничего не известно

Неподалеку от Флориды исследователи нашли таинственный корабль, который стал героем множества расследований и книг

Об этом пишет Dailymail.

ПОчти 100 лет назад сухогруз SS Cotopaxi с углем и 32 пассажирами на борту пропал в районе Бермудского треугольника. Впоследствии он стал одной из главных его тайн.

29 ноября 1925 года судно отправилось в обычную поездку из Чарлстона в Южной Каролине (США) в Гавану на Кубе. По дороге судно бесследно исчезло. Не было найдено никаких следов кораблекрушения.

История стала одной из величайших тайн Бермудского треугольника. Она даже упоминается в триллере Стивена Спилберга 1977 года "Близкие контакты третьей степени".

Почти через 100 лет после исчезновения команда морских биологов и подводных исследователей обнаружила SS Cotopaxi у побережья Св. Августина, штат Флорида.

Детали будут раскрыты эпизоде документального фильма Science Channel "Секреты кораблекрушения", премьера которого запланирована на 9 февраля.

Помощь в поиске SS Cotopaxi оказал британский историк Гай Уолтерс. Он анализировал судовые записи в архиве Lloyd's of London, которые являлись страховыми брокерами пропавшего судна. Уолтер выяснил, что 1 декабря 1925 года, что через два дня после отплытия из Чарлстона, корабль все-таки посылал беспроводные сигналы бедствия.

С новой информацией исследователи отправились во Флориду. К месту аварии отправились энтузиасты и ведущие морские археологи Чак Мейде и Брендан Берк, который считаются эксперта по выявлению и исследованию крушений в этом районе. Дальнейшие исследования подтвердили местоположение аварии, где и был обнаружен SS Cotopaxi.

Исследователи с этой новостью наведались к внуку капитана судна Дугласу Майерсу в Лонг-Айленде, штат Нью-Йорк. Тайна гибели его деда открылась почти через 100 лет.

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