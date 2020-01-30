Президент России Владимир Путин решил освободить гражданку Израиля после "выгодной сделки"
Об этом сообщает ВВС.
Так, вероятной причиной освобождения 26-летней Наамы Иссахаре является получение религиозного объекта «Александровское подворье» возле Храма Гроба Господнего.
Однако власть Кремля официально отрицает, что обмен произошел в обмен на недвижимость.
Верка Сердючка на Евровидении 2020: новый хит взорвал сеть, украинцы не смогли сдержаться
Известная артистка-красавица покончила с собой на глазах у толпы: детали загадочной трагедии
8-летняя дочь Киркорова поразила выходкой: "Это уже слишком!", личные кадры облетели сеть
Коммунальщик нашел набитый деньгами пакет под Одессой: фото и удивительные подробности
Известно, что за гражданкой Израиля прибыл лично премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху. Для этого он совершил специальный однодневный визит.
«Господин Нетаньяху сам хотел ее забрать», - говорится в сообщении.
Как сообщалось ранее, 26-летняя гражданка Израиля Наама Иссахар была задержана в российском аэропорту в апреле 2019 года с наркотиками в багаже. Известно, что в багаже девушки находилось 10 грамм гашиша. Израильтянку признали виновной и приговорили к 7,5 года заключения.
О помиловании просили не только родственники девушки, но и сам президент Израиля.
Недавно стало известно, что Наама Иссахар также написала российскому президенту Владимиру Путину прошение о помиловании.
Данная новость не обошла стороной известного художника Сергея Елкина, который тут же нарисовал едкую карикатуру. На изображении Путин предстает с улыбкой и невозмутимым взглядом. Российский гарант будто играет с человеком, который находится внизу, и видна его рука, поднятая вверх к листку с надписью: "Помилование".
Данную карикатуру Елкин опубликовал у себя на странице в Фейсбук. Картинка за четыре часа собрала более 400 лайков и много комментариев.
Напомним, Путин взялся за старое, украинцев предупредили о катастрофе.
Как сообщала Politeka, Путин и Зеленский неожиданно установили контакт, в Кремле не скрывают радости
Также Politeka писала, что орда Путина на Донбассе пополнилась особым контингентом.