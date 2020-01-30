Россия берет заложников регулярно и осознано, но ей все сходит с рук

Президент России Владимир Путин решил освободить гражданку Израиля после "выгодной сделки"



Об этом сообщает ВВС.

Так, вероятной причиной освобождения 26-летней Наамы Иссахаре является получение религиозного объекта «Александровское подворье» возле Храма Гроба Господнего.

Однако власть Кремля официально отрицает, что обмен произошел в обмен на недвижимость.

Известно, что за гражданкой Израиля прибыл лично премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху. Для этого он совершил специальный однодневный визит.

«Господин Нетаньяху сам хотел ее забрать», - говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, 26-летняя гражданка Израиля Наама Иссахар была задержана в российском аэропорту в апреле 2019 года с наркотиками в багаже. Известно, что в багаже девушки находилось 10 грамм гашиша. Израильтянку признали виновной и приговорили к 7,5 года заключения.

О помиловании просили не только родственники девушки, но и сам президент Израиля.

Недавно стало известно, что Наама Иссахар также написала российскому президенту Владимиру Путину прошение о помиловании.

Данная новость не обошла стороной известного художника Сергея Елкина, который тут же нарисовал едкую карикатуру. На изображении Путин предстает с улыбкой и невозмутимым взглядом. Российский гарант будто играет с человеком, который находится внизу, и видна его рука, поднятая вверх к листку с надписью: "Помилование".

Данную карикатуру Елкин опубликовал у себя на странице в Фейсбук. Картинка за четыре часа собрала более 400 лайков и много комментариев.

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