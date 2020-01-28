26-летняя гражданка Израиля Наама Иссахар была задержана в российском аэропорту в апреле 2019 года с наркотиками в багаже

Известно, что в багаже девушки находилось 10 грамм гашиша, пишет Рoliteka.net. Израильтянку признали виновной и приговорили к 7,5 года заключения.

О помиловании просили не только родственники девушки, но и сам президент Израиля.

Недавно стало известно, что Наама Иссахар также написала российскому президенту Владимиру Путину прошение о помиловании.

Данная новость не обошла стороной известного художника Сергея Елкина, который тут же нарисовал едкую карикатуру. На изображении Путин предстает с улыбкой и невозмутимым взглядом. Российский гарант будто играет с человеком, который находится внизу, и видна его рука, поднятая вверх к листку с надписью: "Помилование".

Данную карикатуру Елкин опубликовал у себя на странице в Фейсбук. Картинка за четыре часа собрала более 400 лайков и много комментариев.

"Точно. Глобальное в частном", "Как вы умудряетесь в одной картинке сразу несколько новостей обыграть? Гениально", "Отличная аналогия с выходкой чувашского губернатора (член единой россии), который унижал пожарника подпрыгивать за ключами от служебной пожарной машины, которые единорос держал над его головой. Каков поп, таков и приход", "Чувак на стуле", "Смерть наступила от помилования - слишком отмиловали", "Удивительный талант", "Собака укусила больно, Зато и ластится теперь. Лопе де Вега - Валенсианская вдова. Собака на сене", "ЧК всегда брала заложников. Традиция", "Вот на кого губеры то равняются своими выходками. Если уж он себе может такое позволить, то и им можно", "Гопник за "делом" ((((((((((((", "А ну-ка отними!", "Куда же это он должен был забраться, чтобы вот так?", - написали пользователи сети.

Отметим, пресс-секретарь Путина, Дмитрий Песков, после получения письма Иссахар сообщил, что решение президента о судьбе осужденной израильтянки будет принято в ближайшее время.

Примечательно, что СМИ предполагают - Нааму хотят обменять на российского хакера Алексея Буркова, который был задержан в Израиле пять лет назад.

Напомним, Путин взялся за старое, украинцев предупредили о катастрофе.

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