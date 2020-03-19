Скандальный российский политик, лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что Украина обязательно войдет в состав Российской Федерации
Более того, депутат нелегитимной Государственной думы добавил, что украинцы якобы давно сами мечтают об этом.
Как сообщает Politeka, своими маразматичными рассуждениями он поделился на личном Telegram-канале.
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По его словам, украинцы якобы устали от того, что творится в Украине и им очень нужна помощь РФ, поэтому каждый будет рад, когда "воссоединятся русский и украинский народ".
"Украина полностью потеряла самостоятельность. Но от этого устали и сами украинцы, им надоела эта круглосуточная чернуха против русских, они давно бы сами поменяли курс своей страны. Я думаю, что смена режима там произойдет через год-два, а, возможно, и государственной формы. В итоге придет день, когда мы будем праздновать воссоединение русского и украинского народа", - написал скандальный политик на своей странице в сети.
Также ранее сообщалось, что скандальный депутат нелегитимной Госдумы Владимир Жириновский назвал страны, которые, по его мнению, захотят войти в состав РФ.
По его словам, политическая сила ЛДПР инициировала поправки в конституцию РФ, которые узаконят оккупацию других государств.
Напомним, что Жириновский в приступе истерики «уменьшил» Украину до трех городов
Как сообщала Politeka, Жириновский нашел виновных всех бед России в Украине и поплатился.
Также Politeka писала, невменяемый Жириновский нашел нового врага на карте мира.