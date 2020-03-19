Скандальный российский политик, лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что Украина обязательно войдет в состав Российской Федерации

Более того, депутат нелегитимной Государственной думы добавил, что украинцы якобы давно сами мечтают об этом.

Как сообщает Politeka, своими маразматичными рассуждениями он поделился на личном Telegram-канале.

По его словам, украинцы якобы устали от того, что творится в Украине и им очень нужна помощь РФ, поэтому каждый будет рад, когда "воссоединятся русский и украинский народ".

"Украина полностью потеряла самостоятельность. Но от этого устали и сами украинцы, им надоела эта круглосуточная чернуха против русских, они давно бы сами поменяли курс своей страны. Я думаю, что смена режима там произойдет через год-два, а, возможно, и государственной формы. В итоге придет день, когда мы будем праздновать воссоединение русского и украинского народа", - написал скандальный политик на своей странице в сети.