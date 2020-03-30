Количество жертв коронавируса Covid-19 резко выросло в Испании, ситуация оказалась еще хуже, чем в Италии
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения Испании.
Так, количество жертв всего за сутки увеличилось на 821 человека. А общий показатель смертности от коронавируса составляет 6 803 человека.
В то же время в Италии за день от коронавируса скончались 756 граждан, обновив общую статистику – 10 779 смертей.
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В Соединенных Штатах за сутки умерли 362 американца, а в Китае всего 5 человек.
Меньше всего от коронавируса погибли в Израиле, Австралии и Норвегии – по 3 человека.
До этого мы писали, что медики выявили новые симптомы, которые были зафиксированы у зараженных коронавирусом
Как известно, эпидемия коронавируса набирает обороты в Украине. По состоянию на 18:00 30 марта, в стране зарегистировано 480 случаев заболевания.
Медики утверждают, что у больных проявляются новые симптомы COVID-19. Поэтому Европейская система наблюдения (TESSY) решила проанализировать жалобы пациентов и составила список симптомов, которые наблюдались у пациентов с подтвержденным диагнозом.
Напомним, на сайте my.ua можно отслеживать статистику по всем странам мира. Также на сайте представлена детальная информация о заболеваемости по регионам Украины.
Напомним, коронавирусные запреты высмеяли меткими фотожабами: "Расходитесь".
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