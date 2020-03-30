Количество жертв коронавируса Covid-19 резко выросло в Испании, ситуация оказалась еще хуже, чем в Италии

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения Испании.

Так, количество жертв всего за сутки увеличилось на 821 человека. А общий показатель смертности от коронавируса составляет 6 803 человека.

В то же время в Италии за день от коронавируса скончались 756 граждан, обновив общую статистику – 10 779 смертей.

В Соединенных Штатах за сутки умерли 362 американца, а в Китае всего 5 человек.

Меньше всего от коронавируса погибли в Израиле, Австралии и Норвегии – по 3 человека.

До этого мы писали, что медики выявили новые симптомы, которые были зафиксированы у зараженных коронавирусом

Как известно, эпидемия коронавируса набирает обороты в Украине. По состоянию на 18:00 30 марта, в стране зарегистировано 480 случаев заболевания.

Медики утверждают, что у больных проявляются новые симптомы COVID-19. Поэтому Европейская система наблюдения (TESSY) решила проанализировать жалобы пациентов и составила список симптомов, которые наблюдались у пациентов с подтвержденным диагнозом.

Напомним, на сайте my.ua можно отслеживать статистику по всем странам мира. Также на сайте представлена детальная информация о заболеваемости по регионам Украины.

Напомним, коронавирусные запреты высмеяли меткими фотожабами: "Расходитесь".

Как сообщала Politeka, Зеленский потребовал экстренного обеспечения аптек, украинцы не выдержали.

Также Politeka писала, что украинцы устроили бунт под Киевом из-за коронавируса: привлечена Нацгвардия.