Медики выявили новые симптомы, которые были зафиксированы у зараженных коронавирусом
Об этом пишет РБК-Украина.
Как известно, эпидемия коронавируса набирает обороты в Украине. По состоянию на 18:00 30 марта, в стране зарегистировано 480 случаев заболевания.
Медики утверждают, что у больных проявляются новые симптомы COVID-19. Поэтому Европейская система наблюдения (TESSY) решила проанализировать жалобы пациентов и составила список симптомов, которые наблюдались у пациентов с подтвержденным диагнозом.
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Основные симптомы:
- Высокая температура тела – 47% пациентов;
- Озноб, лихорадка – 27%;
- Сухой кашель – 25%;
- Боль в горле - 16%.
Помимо основных, медики смогли зафиксировать у зараженных следующие симптомы:
- Одышка – у 31% больных;
- Диарея – 14%;
- Головокружение – 14%;
- Снижение обоняния или вкуса – 5%;
- Сухость в глазах – 21%;
- Размытое или затуманенное зрение – 13%;
- Ощущение инородного тела в глазу – 12%.
Что касается более редких симптомов, которые были зафиксированы у больных с коронавирусом, то это: боль в грудной клетке, похожая на сердечную недостаточность или инфаркт. Такая боль может появится без кашля или повышения температуры тела, или других более выраженных симптомов COVID-2019.
Напомним, на сайте my.ua можно отслеживать статистику по всем странам мира. Также на сайте представлена детальная информация о заболеваемости по регионам Украины.
Также мы рассказывали, что коронавирс появился задолго до эпидемии в Ухане. Об этом рассказал американский доктор Фрэнсис Коллинз.
В частности он подчеркнул, что новое исследование опровергает заявления о том, что вирус был создан искусственно, и предоставляя научные доказательства того, что этот коронавирус возник естественным путем.
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