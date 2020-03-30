Медики выявили новые симптомы, которые были зафиксированы у зараженных коронавирусом

Об этом пишет РБК-Украина.

Как известно, эпидемия коронавируса набирает обороты в Украине. По состоянию на 18:00 30 марта, в стране зарегистировано 480 случаев заболевания.

коронавирус

Медики утверждают, что у больных проявляются новые симптомы COVID-19. Поэтому Европейская система наблюдения (TESSY) решила проанализировать жалобы пациентов и составила список симптомов, которые наблюдались у пациентов с подтвержденным диагнозом.

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Основные симптомы:

  • Высокая температура тела – 47% пациентов;
  • Озноб, лихорадка – 27%;
  • Сухой кашель – 25%;
  • Боль в горле - 16%.

Помимо основных, медики смогли зафиксировать у зараженных следующие симптомы:

  • Одышка – у 31% больных;
  • Диарея – 14%;
  • Головокружение – 14%;
  • Снижение обоняния или вкуса – 5%;
  • Сухость в глазах – 21%;
  • Размытое или затуманенное зрение – 13%;
  • Ощущение инородного тела в глазу – 12%.

Что касается более редких симптомов, которые были зафиксированы у больных с коронавирусом, то это: боль в грудной клетке, похожая на сердечную недостаточность или инфаркт. Такая боль может появится без кашля или повышения температуры тела, или других более выраженных симптомов COVID-2019.

коронавирус, больница

Напомним, на сайте my.ua можно отслеживать статистику по всем странам мира. Также на сайте представлена детальная информация о заболеваемости по регионам Украины.

Также мы рассказывали, что коронавирс появился задолго до эпидемии в Ухане. Об этом рассказал американский доктор Фрэнсис Коллинз.

В частности он подчеркнул, что новое исследование опровергает заявления о том, что вирус был создан искусственно, и предоставляя научные доказательства того, что этот коронавирус возник естественным путем.

Напомним, коронавирусные запреты высмеяли меткими фотожабами: "Расходитесь".

Как сообщала Politeka, Зеленский потребовал экстренного обеспечения аптек, украинцы не выдержали.

Также Politeka писала, что украинцы устроили бунт под Киевом из-за коронавируса: привлечена Нацгвардия.