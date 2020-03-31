В ряде СМИ появилась информация, что Кремль в ужасе от мысли о том, что президент РФ Владимир Путин может заболеть коронавирусом

Журналисты издания The Telegraph пишут, что руководство Российской Федерации лишь недавно начало признавать всю серьезность ситуации с коронавирусом. Дошло даже к тому, что президент РФ решил отложить общероссийское голосование по изменениям в Конституцию, которое может позволить ему находиться на посту президента до 2036 года.

В публикации издания отмечают, что во время пандемии коронавируса вопрос о преемственности Путина возникают острее, ведь возраст президента Российской Федерации - 67 лет, поэтому он автоматически попадает в категорию, уязвимой к вирусу. Из-за этого пора готовить преемника Путина.

По его мнению, Кремль старается предотвратить любые спекуляции внутри элиты о том, что жизнь Путина под угрозой, он может заболеть и не сможет управлять страной, а его режим падет.

"Хотя российские военные корабли вызывают обеспокоенность у Великобритании, сам Кремль обеспокоен уязвимостью Путина в отношении неопределенностей, связанных с коронавирусом, и того, что это означает для его политического будущего", – отмечают в статье.

Кроме того, путинский режим обеспокоен тем, что изменения в общественном мнении могут сделать проведение голосования за изменение в Конституции рискованным.

"Голосование будет восприниматься в широких слоях как плебисцит по Путину лично – и если экономические проблемы, связанные с падением цен на нефть, ослаблением рубля и коронавирусом, ухудшатся, тогда россияне вполне могут выплеснуть свой гнев на избирательных участках", – говорится в публикации.