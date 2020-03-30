Над російським президентом Володимиром Путіним продовжують яскраво насміхатися в соціальних мережах

Про це пише Politeka.net.

Приводом для появи їдких коментарів стало одкровення Дмитра Пєскова про те, що перед зустріччю з Володимиром Путіним всіх змушують здавати тести на коронавірус.

Відповідну публікацію в своєму особистому мікроблозі Twitter опублікував звичайний кремлівський пропагандист Дмитро Смирнов.

"Пєсков: Учасники робочих зустрічей, які приходять на прийом до президента, заздалегідь здають тест на коронавірус. Співробітники, які знаходяться в безпосередній близькості до президента, здають тести. Все, що потрібно, щоб застрахувати президента від якоїсь небезпеки, все робиться", - сказано в публікації.

Росіяни з гумором відреагували на пост Смирнова і зазначили, що Володимир Путін - звичайний боягуз.

"Зараз важливо жовтий костюм не прої**ти! Він у нас один", "Дід очкує", "Пєскова звільнити треба, за те що ходить по тусовках", "Не допоможе, дід скоро до алкашу Єльцина поїде", "Показуха і в Африці показуха!", "Головне, щоб бабуся не захворіла. Інакше країні пипець", "Заздалегідь здають тест - це за півроку напевно?", - жартують вони в коментарях під публікацією пропагандиста.

Раніше ми розповідали, що Володимир Путін осоромився під час звернення до росіян.

Пафосну публікацію у своєму мікроблозі Twitter зробив російський пропагадист Дмитро Смирнов, який називає себе "журналістом кремлівського пулу".

"Пісків про підготовку звернення Путіна до нації: Нарада тривала три години, висловлювалися різні прогнози розвитку ситуації. У підсумку ввечері президент прийняв рішення виступити з заявою до людей. Суперечки були, тому що це безпрецедентна ситуація, ідеальний шторм", - сказано в публікації.

Користувачі гнівно відреагували на показуху Кремля і зазначили, що Володимир Путін "почав хитати човен" у своїх інтересах.

Нагадаємо, Путін розлютив росіян витівкою під час карантину, мережа кипить.

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