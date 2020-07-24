Видео неудачного запуска советской крылатой ракеты появилось в сети
Об этом сообщает Politeka.net со ссылкой на "Диалог".
Известно, что в результате неудачного пуска советской крылатой ракеты союзники России едва не подвели собственные береговые позиции Ливийской национальной армии.
Речь идет о крылатой ракете П-15 "Термит", запуск которой состоялся с позиции ЛНА.
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На видео можно заметить, как после запуска ракета пролетела от берега всего пару секунд, а потом рухнула в воду. Ракета упала совсем рядом с местом дислокации пусковой установки. После пуска ракета сразу же изменила предполагаемый путь движения и по дугообразной траектории упала в море.
Также на видео можно заметить реакцию напуганных свидетелей, которые после запуска ракеты уже разбегались в разные стороны, увидев "кривой" пуск ракеты.
В комментариях к видео иронизируют, что при запуске, вероятно, "не рассчитали кривизну земли".
Ранее мы писали, что неудачный пуск ракеты из системы противовоздушной обороны С-300 попал в сеть
Кадры позора российского оборонпрома опубликовал на своей странице в Twitter блогер под ником Selvestor Vivat.
На видео – запуск ракеты, которая буквально через несколько секунд после пуска падает обратно, уничтожив полностью весь комплекс.
«Российский комплекс ПВО С-300 произвёл пуск ракеты и сам себя уничтожил. Самоуничтожение - обыденное дело для российских ракет и российских систем ПВО», – подписал автор эпичные кадры.
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