Во время протестов в Хабаровске россияне потребовали от Владимира Путина прекратить войну с Украиной

Как передает Politeka.net, соответственные кадры появились в сети.

Также одним из требований участников акций была отставка президента РФ.

"Плакат в Хабаровске: "Путин, нам нужна достойная зарплата и пенсия, а не война с Украиной. Ради Бога, уходи!", - говорится в сообщении автора в подписи к видео.

Плакат в Хабаровске:



"Путин, нам нужна достойная зарплата и пенсия, а не война с Украиной. Ради Бога, уходи!"



Я сегодня здесь. Записываю видео для телеграм-канала из гущи протеста. Присоединяйтесь к онлайну — https://t.co/UGM8FWWJNh pic.twitter.com/HupxtQY4IJ — Алексей Новоселов (@novosyolov) July 25, 2020

Напомним, в городе Хабаровск, что на Дальнем Востоке России, третью неделю продолжается протест против ареста популярного среди местных жителей губернатора Сергея Фургала.

Также протестующие в Хабаровске потребовали отставки Владимира Путина.



Участники акции протеста считают, что Путин не исполняет должным образом обязанности главы государства. По словам одного из выступавших, Путину все равно, о чем думает народ России.

А вот главный пропагандист Кремля Владимир Соловьев заявил, что именно украинские активисты развернули в Хабаровске акцию и призывают к отделению края.

По его словам, они требуют провести референдум и отделить регион от России и распространяют украинскую карту, где территория Хабаровского края отмечена как «Зеленый Клин»

Напомним, протест в Москве: силовики Путина атаковали людей, начались массовые зачистки, кадры.

Как сообщала Politeka, бунт в РФ набирает обороты, скоро вспыхнет по всей стране.

Также Politeka писала, что Путин пошел вразнос после масштабного "Майдана" в РФ.