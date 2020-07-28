Во время протестов в Хабаровске россияне потребовали от Владимира Путина прекратить войну с Украиной
Как передает Politeka.net, соответственные кадры появились в сети.
Также одним из требований участников акций была отставка президента РФ.
"Плакат в Хабаровске: "Путин, нам нужна достойная зарплата и пенсия, а не война с Украиной. Ради Бога, уходи!", - говорится в сообщении автора в подписи к видео.
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Напомним, в городе Хабаровск, что на Дальнем Востоке России, третью неделю продолжается протест против ареста популярного среди местных жителей губернатора Сергея Фургала.
Также протестующие в Хабаровске потребовали отставки Владимира Путина.
Участники акции протеста считают, что Путин не исполняет должным образом обязанности главы государства. По словам одного из выступавших, Путину все равно, о чем думает народ России.
А вот главный пропагандист Кремля Владимир Соловьев заявил, что именно украинские активисты развернули в Хабаровске акцию и призывают к отделению края.
По его словам, они требуют провести референдум и отделить регион от России и распространяют украинскую карту, где территория Хабаровского края отмечена как «Зеленый Клин»
Напомним, протест в Москве: силовики Путина атаковали людей, начались массовые зачистки, кадры.
Как сообщала Politeka, бунт в РФ набирает обороты, скоро вспыхнет по всей стране.
Также Politeka писала, что Путин пошел вразнос после масштабного "Майдана" в РФ.