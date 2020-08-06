В Бейруте одному из свадебных фотографов удалось запечатлеть момент взрыва в порту

Об этом информирует Politeka со сссылкой на Reuters.

Сообщается, что во время съемки невесты, позировавшей в шикарном свадебном платье в центре Бейрута и произошел взрыв.

На кадрах видно, что в результате взрыва и ударной волны, последовавшей за ним, в домах лопаются стекла, сыплются части зданий, везде дым и разрушения.

К счастью, молодожены остались в живых, они без промедления побежали в укрытие, вскоре вслед за ними явился и фотограф.

Позже стало известно, что невесту зовут Исраа Себлани, девушка – 29 лет, по професси она врач, однако работает в США.

Немного успокоившись, мужественная невеста поспешила на помощь тем, кому повезло меньше: она начала оказывать раненым первую медицинскую помощь.

Politeka сообщала, что масштабное ЧП произошло вечером во вторник, 4 августа. Взрыв прогремел в портовой части столицы Ливана – Бейрута. Как сообщают очевидцы, они услышали небольшой хлопок, а через несколько минут произошел сильнейший взрыв, после которого в воздух поднялось огромное облако дыма, которое меняло цвет с черного на белый, а затем красный.

Ударная волна от взрыва была такой сильной, что повредила многие ближайшие дома. Стекла выбило в зданиях, расположенных в нескольких километрах от эпицентра взрыва.

В столице Ливана Бейруте продолжается масштабная спасательная операция. Сотни людей разыскивают под завалами пострадавших в результате двух взрывов в порту столицы. По информации ливанского отделения Красного Креста, количество погибших уже превысило сто человек, и цифра растет, поскольку поисково-спасательная операция продолжается. Пострадали более четырех тысяч человек. Раненых уже стали принимать в моргах, так как городские больницы переполнены.

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