Во время протестов в Минске без вести пропал российский журналист Семен Пегов, известный поддержкой боевиков на Донбассе

Сразу несколько телеграмм-каналов сообщили, что одного из самых известных пропагандистов РФ и создателя канала WarGonzo Семена Пегова задержал белорусский ОМОН, передает Politeka.net.

В сети появилось видео, на котором видно, как ОМОНовцы тащат блогера по асфальту до автозака, а он, скорее всего, находится без сознания, поскольку совершенно не сопротивляется.

По словам коллег и знакомых, связи с журналистом нет.

«Сейчас Семён не отвечает на звонки и сообщения. С момента задержания о нем ничего не известно. Последний раз редакция была на связи с Пеговым 8 августа», – сообщает канал Baza.

Кроме Пегова, в ходе ночных столкновений в Минске пострадали еще несколько российских журналистов, в том числе бывший корреспондент РБК, журналист Meduza Максим Солопов, а также корреспонденты Daily Storm Антон Старков и Дмитрий Ласенко.

По данным СМИ, Семена Пегова с угрозами увели из камеры РУВД, где он находился вместе с другими журналистами и иностранными гражданами, и уже несколько часов о нем нет новостей. В камеру его не вернули. С оставшимися журналистами не произвели никаких действий, не допросили, не предъявили обвинений в правонарушении.

Семен Пегов скандально известен поддержкой боевиков на Донбассе. Более того, он даже написал книгу о террористе Мотороле под названием «Я и рыжий сепар». Бывший боевик Захар Прилепин назвал ее «волшебной».

Журналист засветился во всех горячих точках, где участвовали российские войска. Первым местом его работы после окончания Смоленского госуниверситета стало телевидение Абхазии, затем он был военкором в Life, писал о конфликтах в Каире, Сирии и, конечно же, на Донбассе.

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