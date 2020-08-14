В Беларуси из тюрем и изоляторов начали отпускать арестованных участников протеста

Вышедшие люди рассказывают о жутких издевательствах. Они говорят о пытках, отсутствии еды, воды, ужасных условиях содержаниях, людям приставляли автоматы к головам и угрожали изнасиловать, передает tut.by.

10 policemen beat me, said they'll kill me, took my pants off, said "we'll f*ck you so much your mum won't recognize you! You who are against Lukashenko you're f*cking scum. We get not 900 rubles like you scumbags but 5000 rubles!"@RobertBiedron @LinkeviciusL @radeksikorski pic.twitter.com/pp9VjNMrIs — NEXTA (@nexta_tv) August 13, 2020

У ворот их встречают волонтеры. Они пытаются выйти на связь с родственниками, дают еду и горячие напитки. При этом из центра регулярно выезжают кареты скорой помощи.

"Спецназ остановил машину с нами, выкинули, поставили автоматы к головам, вот и все — и привезли сюда", — коротко рассказывает девушка о своем задержании.



«Там, если честно, какой-то творится ад. Так поступать нельзя с гражданами своей страны. Мы часа три стояли на коленях вдоль забора, туда привозили новых и новых людей. На просьбы попить воды, пойти в туалет люди в ответ получали только дубинкой. Контроль времени уже теряешь. Часа три-четыре мы провели в таком положении. Причем они постоянно кричали, что мы «тварье» и нас бы расстрелять», - рассказал футболист Национальной белорусской сборной по мини-футболу Сергей Подалинский.

Унижения и пытки терпят задержанные прямо в отделениях милиции.

"Бьют людей в отделениях милиции в основном. И не только бьют, на голову мочатся. А если на руке белый браслет, хуже всего", - рассказывает житель Жодино.

В камере, рассчитанной на четверых держали десятки задержанных. В помощи медиков отказывали.

«Людям вообще было плохо, некоторых уводили — сначала нас было 80, а к концу стало 73. У кого-то припадки эпилепсии, у кого-то кровь из носа без конца лилась. Один сердечник нас вообще испугал: у него посинели губы, руки, так ему дали таблетку и обратно занесли к нам», - рассказывает задержанный, которого отпустили.

«Охранники ходили издевались, говорили: «Не будет вам никакой медицинской помощи, кинем в вас гранату — и все закончится», - рассказывает врач скорой, которая также провела несколько суток в застенках.

Людям сутками не давали воду и еду.

«Нас двое суток не кормили. На это нам отвечали: «Нет, (мат), будете знать, за кого голосовать!», - рассказала одна из участниц протеста.

«Воды на 80 человек давали два литра, где-то раз в четыре часа. Вы понимаете, что не все даже могли глоток сделать. Это пытка голодом, жаждой», - рассказывает другой протестующий.

В 1:20 ночи появился замминистра внутренних дел Александр Барсуков. Он переговорил с фотографами и быстро пошел к черному джипу, не остановившись возле тех, кто собрался. Журналисты поинтересовались, сколько задержанных сегодня отпустят.

«Всех», — сказал он на ходу. И добавил: «Издевательств не было».

При этом медики заявляют, что таких травм, как сейчас, не видели за все годы работы.

"Мы плачем все, понимаете? Мы матери. И такого избиения я за 30 лет своей работы не видела", - рассказала медик из Жодино.

Напомним, что Лукашенко обзавелся домом в Подмосковье, готовя пути к отступлению: "Похож на дворец".

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