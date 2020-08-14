У Білорусі з в'язниць і ізоляторів почали відпускати заарештованих учасників протесту

Люди, що вийшли, розповідають про моторошні знущання. Вони говорять про тортури, відсутність їжі, води, жахливі умови утримання, людям приставляли автомати до голів і погрожували зґвалтувати, передає tut.by.

10 policemen beat me, said they'll kill me, took my pants off, said "we'll f*ck you so much your mum won't recognize you! You who are against Lukashenko you're f*cking scum. We get not 900 rubles like you scumbags but 5000 rubles!"@RobertBiedron @LinkeviciusL @radeksikorski pic.twitter.com/pp9VjNMrIs — NEXTA (@nexta_tv) August 13, 2020

Біля воріт їх зустрічають волонтери. Вони намагаються вийти на зв'язок з родичами, дають їжу і гарячі напої. При цьому з центру регулярно виїжджають карети швидкої допомоги.

"Спецназ зупинив машину з нами, викинули, поставили автомати до голів, ось і все-і привезли сюди", - коротко розповідає дівчина про своє затримання.



"Там, якщо чесно, якесь твориться пекло. Так чинити не можна з громадянами своєї країни. Ми години три стояли на колінах уздовж паркану, туди привозили нових і нових людей. На прохання попити води, піти в туалет люди у відповідь отримували тільки кийком. Контроль часу вже втрачаєш. Години три-чотири ми провели в такому положенні. Причому вони постійно кричали, що ми «тварюки» і нас би розстріляти», - розповів футболіст Національної білоруської збірної з міні-футболу Сергій Подалінський.

Приниження і тортури терплять затримані прямо у відділеннях міліції.

"Б'ють людей у відділеннях міліції в основному. І не тільки б'ють, на голову мочаться. А якщо на руці білий браслет, найгірше", - розповідає житель Жодіно.

У камері, розрахованій на чотирьох тримають десятки затриманих. У допомозі медиків відмовляли.

"Людям взагалі було погано, деяких відводили — спочатку нас було 80, А до кінця стало 73. У когось припадки епілепсії, у кого-то кров з носа без кінця лилася. Один сердечник нас взагалі злякав: у нього посиніли губи, руки, так йому дали таблетку і назад занесли до нас», - розповідає затриманий, якого відпустили.

"Охоронці ходили знущалися, говорили:"не буде вам ніякої медичної допомоги, кинемо в вас гранату — і все закінчиться", - розповідає лікар швидкої, яка також провела кілька діб в катівнях.

Людям цілодобово не давали воду і їжу.

"Нас дві доби не годували. На це нам відповідали: "Ні, (мат), будете знати, за кого голосувати!» ,- розповіла одна з учасниць протесту.

"Води на 80 осіб давали два літри, десь раз о четвертій годині. Ви розумієте, що не всі навіть могли ковток зробити. Це тортури голодом, спрагою", - розповідає інший протестуючий.

О 1:20 ночі з'явився заступник міністра внутрішніх справ Олександр Барсуков. Він переговорив з фотографами і швидко пішов до чорного джипу, не зупинившись біля тих, хто зібрався. Журналісти поцікавилися, скільки затриманих сьогодні відпустять.

"Всіх", - сказав він на ходу. І додав: "знущань не було".

При цьому медики заявляють, що таких травм, як зараз, не бачили за всі роки роботи.

"Ми плачемо всі, розумієте? Ми матері. І такого побиття я за 30 років своєї роботи не бачила", - розповіла медик з Жодіно.

Нагадаємо, що Лукашенко обзавівся будинком в Підмосков'ї, готуючи шляхи до відступу:"схожий на Палац".

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