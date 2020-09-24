Уборщица победила на местных выборах в России, хотя была подставным кандидатом

Как сообщает Politeka.net, у Марины Удгодской нет никакого политического опыта, несмотря на это, жители Костромской области выбрали ее на замену бывшему главе Повалихинского сельского поселения. Новоявленная женщина-политик рассказала изданию "Подъём" подробности этой истории.

Как заявила Марина, она пять лет работала в местной администрации, однако не знает даже количество местных жителей. Победа на выборах стала для нее неожиданностью - глава поселения Николай Локтев попросил ее стать вторым кандидатом, ведь больше никто не захотел баллотироваться. В итоге большинство избирателей проголосовали за Удгодскую.

"Я ж не сама выдвигалась. Меня попросил Локтев Николай Сергеевич. Просто не было человека и я как бы шла подставным. Помочь хотела", - призналась россиянка. - "Я ж не думала, что за меня проголосуют, не ожидала такого поворота. Я вообще ничего не делала".

Марина вступает в должность главы администрации 1 октября, а до этого продолжит работать уборщицей. По словам женщины, она находится в растерянности, совершенно не готова к новому посту и даже планирует от него отказаться:

"Вообще без понятия, что в обязанности будет входить... Надо вступить в должность, а потом полномочия надо как-то свернуть. Это ж тяжело: я с документами ни разу делов-то не имела".

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