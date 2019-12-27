Ученые разработали и протестировали новое лекарство от рака

Специалисты из онкологического научного центра Фреда Хатчинсона разработали новый препарат, который лечит от лейкоза. У людей, страдающих от этой болезни, взяли кровяные тельца, потом модифицировали их и вернули обратно в подопытного, передает «Рамблер Доктор».

В испытании всего принимали участие 29 человек. У каждого из них был диагноз — острый лимфобластный лейкоз. При помощи модифицированных Т-лимфоцитов удалось достичь серьезных результатов. У 27 испытуемых исчезли признаки рака, хоть до этого они считались неизлечимо больными людьми.

Эксперты модифицировали клетки так, чтобы те после возвращения в организм убивали раковые клетки. Пациенты до этого пробовали другие курсы терапии, но они им не помогали.

Глава эксперимента доктор Стенли Ридделл отмечает, что данный прогресс невероятен. Пациенты имели большое количество раковых клеток, а теперь их вообще нет.

Но исследователи не полностью еще изучили все возможности Т-клеток. Два пациента во время эксперимента скончались, так как их организм не выдержал реакцию на активацию иммунной системы. Ученые отмечают, что собранные данные в результате эксперимента — первый шаг к большому открытию и победе над болезнью.

Ранее мы писали, что можно заболеть раком кишечника, если употреблять красное и переработанное мясо. Это повышает риски заболевание онкологией.

Специалисты собрали и обработали данные 500 тыс. испытуемых. Эксперты определили, что те, кто ел всего 76 г красного или переработанного мяса, имели риск заболевания раком на 20% выше. А те, кто употреблял всего 21 г мяса и меньше, не повышали риски заболевания.

Ученые отмечают, что речь идет о мясе коров, свиней и баранов. Именно эта еда может стать причиной рака кишечника.

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