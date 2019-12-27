Ученые разработали и протестировали новое лекарство от рака
Специалисты из онкологического научного центра Фреда Хатчинсона разработали новый препарат, который лечит от лейкоза. У людей, страдающих от этой болезни, взяли кровяные тельца, потом модифицировали их и вернули обратно в подопытного, передает «Рамблер Доктор».
В испытании всего принимали участие 29 человек. У каждого из них был диагноз — острый лимфобластный лейкоз. При помощи модифицированных Т-лимфоцитов удалось достичь серьезных результатов. У 27 испытуемых исчезли признаки рака, хоть до этого они считались неизлечимо больными людьми.
Эксперты модифицировали клетки так, чтобы те после возвращения в организм убивали раковые клетки. Пациенты до этого пробовали другие курсы терапии, но они им не помогали.
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Глава эксперимента доктор Стенли Ридделл отмечает, что данный прогресс невероятен. Пациенты имели большое количество раковых клеток, а теперь их вообще нет.
Но исследователи не полностью еще изучили все возможности Т-клеток. Два пациента во время эксперимента скончались, так как их организм не выдержал реакцию на активацию иммунной системы. Ученые отмечают, что собранные данные в результате эксперимента — первый шаг к большому открытию и победе над болезнью.
Ранее мы писали, что можно заболеть раком кишечника, если употреблять красное и переработанное мясо. Это повышает риски заболевание онкологией.
Специалисты собрали и обработали данные 500 тыс. испытуемых. Эксперты определили, что те, кто ел всего 76 г красного или переработанного мяса, имели риск заболевания раком на 20% выше. А те, кто употреблял всего 21 г мяса и меньше, не повышали риски заболевания.
Ученые отмечают, что речь идет о мясе коров, свиней и баранов. Именно эта еда может стать причиной рака кишечника.
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