Известный педиатр доктор Комаровский рассказал об опасности, которая кроется за сухостью детской кожи и посоветовал, как с этим бороться

Евгений Комаровский на своей личной странице в социальной сети Инстаграм напомнил о том, что детская кожа очень чувствительная и легко теряет влагу, а сухость кожи — первопричина множества проблем со здоровьем. ⠀

«Многочисленные косметические и лечебно-профилактические средства, смягчающие кожу и предотвращающие потери влаги, называются эмолентами (эмоллиентами).

Примеры простейших эмолентов, хорошо известных каждому человеку — вазелин или растительное масло.» — разъяснил Комаровский.

Также он дал несколько советов по применению эмолентов:

Эмоленты выпускаются в самых разнообразных формах: жидкое масло, лосьон, крем, спрей, мазь, шампунь и гель, особое увлажняющее мыло, масляные добавки для ванны и т. д. Для каждого вида есть свои показания и правила применения. Лосьоны хороши для волосистой части головы, спреи — для воспаленных участков, к которым больно прикасаться, крем, который быстро впитывается, удобно применять несколько раз днем, мазь хороша перед сном и т. д. и т. п.

Также обращайте внимание на возрастные рекомендации: средство в обязательном порядке должно быть сертифицировано для использования детям с первого года жизни.

Начинайте применение любого эмолента на небольшом участке кожи. И только убедившись в отсутствии аллергической реакции, расширяйте зону нанесения.

Не втирайте, а мягко разглаживайте.

При наличии реальных проблем (выраженная сухость кожи, атопический дерматит) эмоленты могут и должны быть использованы 3–4 раза в день.

Лучший момент как для лечебного, так и для профилактического применения эмолентов — непосредственно после купания, когда кожа максимально чиста и насыщена влагой.

Руки и лицо — места, нуждающиеся в эмолентах чаще всего. Эмоленты после мытья/умывания, перед и после еды/прогулки — это очень эффективно.

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