Врач рассказала о диарее после антибиотиков и о том, как с ней бороться

Причин для развития диареи на самом деле много. Одной из них являются антибиотики, без которых современная медицина просто невозможна, сообщает 24tv.

Антибиотики, безусловно, необходимы, но только при грамотном использовании. Иногда антибиотики являются причиной развития диареи.

О причинах возникновения такой диареи и как ее лечить рассказала врач-терапевт Галина Аксенова.

Специалист рассказала, почему возникает диарея после приема антибиотиков:

Возникает после применения антибиотиков определенных групп (чаще всего, пенициллина – до 25% случаев);

Обусловлена действием токсинов А и В (А – в основном) бактерии c.defficile;

Также из-за изменений тканей кишечника.

Врач рассказала, как понять, что диарея из-за антибиотиков:

Диарея начинается сразу после приема антибиотиков; появляется кровь и слизь в кале, кал не имеет формы;

В анализе кала есть токсины А и В;

Находят характерные изменения в кишечнике при проведении КТ/колоноскопии;

В случае, если токсины не найдены, речь идет либо о других патологиях, или о слишком больших дозах антибиотика и гибели большей части нормофлоры.

Терапевт рассказала, что делать, есть вы определили, что диарея из-за приема антибиотиков.

Обратиться к врачу;

Сдать анализы крови и кала; при необходимости, выполнить дополнительные обследования;

Выполнять назначенную врачом схему лечения.

Из вышеперечисленного следует вывод, что не всегда диарея — признак отравления, ротавирусной или иной инфекции. В отдельных случаях она может возникать из-за неграмотного применения антибиотиков.

Напомним, что во время чистки зубов в организм могут попадать опасные соединения.

Американские ученые провели ряд исследований и в результате выяснили, что зубные щетки вредны для здоровья.

Как оказалось, в некоторых зубных пастах содержится триклозан, который накапливается в полимерной щетине зубной щетки.

По словам специалистов, триклозан в различных дозах может выделяться из щетинок и попадать со слюной в организм. В результате это приводит к опасности для здоровья.

Напомним, ученые назвали самый вредный продукт.

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