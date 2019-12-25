Каждый год сотни человек узнают о том, что у них рак

Рак различных видов стал одной из самых распространенных заболеваний. Им болеют люди по всеми миру, но врачи так и не могут найти универсально лекарство. Поэтому стараются максимально обезопасить люде, чтобы предупредить этот опасный недуг.

Черника

Это самая полезная ягода, которая содержит множество витамин и микроэлементов. Характеризуется высоким содержанием витаминов С и К и множества других полезных веществ. Но в чем черника не имеет равных, так это в содержании антиоксидантов.

Антиоксиданты нейтрализуют свободные радикалы, которые лежат в основе воспалительных процессов в организме. Чем больше в организме свободных радикалов, тем больше возникновения множества разрушительных процессов, в частности, рака.

Согласно многочисленным исследование регулярное употребление в пищу черники значительно уменьшает риск заболевания раком. К тому же стоит не забывать, что она не теряет своих свойств при заморозке.

Чеснок

Чеснок издавна считался очень полезным. Но то, что он оберегает от рака стало известно совсем недавно.

Исследования показывают, что в чесноке содержатся компоненты серы, которые способны стимулировать иммунную систему и повышать ее способность уничтожать раковые клетки. В частности, некоторые исследования показывают, что регулярное употребление чеснока снижает риск возникновения рака желудка в 10-12 раз.

Брокколи

Броколли должно быть обязательным в рационе любого человека, так как этот овощ содержит в себе максимум полезных компонентов.

В случае с раком брокколи также в первых рядах. Как и чеснок, брокколи содержит компоненты серы, которые стимулируют иммунную систему.

Согласно недавнему исследованию ученых из Мичиганского университета, некоторые вещества, содержащиеся в брокколи, активно уничтожают стволовые клетки, которые являются основными «кирпичиками» для строения злокачественных опухолей.

Врачи не рекомендуют готовить брокколи в микроволновой печи.

Имбирь

Имбирь прекрасно себя показал в борьбе со многими опасными раковыми заболеваниями. В частно, экспериментом было установлено, что имбирь помогает при раке яичников и кишечника.

Орехи

Многие орехи очень полезны для организма, а вот бразильские орехи показали себя в борьбе с раком.

Эти орехи богаты селеном. Согласно многочисленным исследованиям, этот минерал способен уничтожать раковые клетки и помогает здоровым клеткам восстанавливать поврежденные участки ДНК.

Киви

В этом экзотическом фрукте большое содержание витаминов С и Е, а также меди и множества других полезных веществ, включая антиоксидантами, незаменимыми в борьбе с раком.

Лосось

Согласно результатам недавнего исследования австралийских ученых, люди, употребляющие лосось не менее трех раз в неделю, имеют на 30% меньше шансов заболеть лейкемией. Все дело в высоком содержании большого количества аминокислот и омега-3.

Также лосось является отличной профилактикой онкологических заболеваний, влияя на обмен веществ и работу иммунной системы.

И хотя жиры омега-3 встречаются во многих продуктах, самым простым способом их получения является жирные виды рыбы.

Грейпфрут

В грейпфруте в изобилии содержится вещество ликопин. Это мощный антиоксидант. И как другие подобные вещества, он успешно противостоит раку.

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