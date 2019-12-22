Почти каждый второй украинец страдает от заболеваний желудочно-кишечного тракта. Мы подготовили полезную информацию относительно гастрита, поскольку знания о нем помогут предотвратить появление неприятных последствий

Обострение гастрита: симптомы

Гастрит — это воспаление оболочек желудка. Обострение гастрита признаки: дискомфорт, боли и сдавленность в области верхнего отдела брюшины, изжога, отсутствие аппетита, ощущение «кислого» вкуса в полости рта, белый (серый) налет на языке, тошнота, рвота, повышение температуры. Все эти симптомы могут свидетельствовать о простом расстройстве работы желудочно-кишечного тракта. Однако, если обнаружили у себя два и больше признака из названных, стоит обратиться к гастроэнтерологу.

Обострение гастрита: лечение

Для лечения гастрита нужно принимать средства, которые помогут снизить кислотность желудка, спазмолитики и препараты для регенерации слизистой оболочки желудка и антимикробные медикаменты. Предварительно необходимо проконсультироваться с врачом.

Обострение гастрита в межсезонный период

Обострение гастрита осенью связано с напряженной работой, которая приводит к нервным расстройствам, стрессам и депрессии. Все это сказывается и на пищеварительной системе: нарушается переваривание и усвоение продуктов питания.

Обострение гастрита весной чаще всего бывает из-за погрешности в диете, отравлений, переохлаждения или психологического стресса.

Обострение гастрита при беременности

Во время беременности обострение гастрита может сопровождаться тошнотой (без рвоты), болевыми ощущениями в верхней части живота (сразу после еды или во время приема пищи), нарушением пищеварения и изжогой, чрезмерной раздражительностью и бессонницей.

Обострение хронического гастрита

Во время хронического гастрита у больного повышается температура тела до 39 градусов, ощущается боль в верхнем отделе брюшины, которая усиливается во время приема пищи, беспокоит неприятный металлический вкус во рту, резко снижается аппетит и бывает тошнота с приступами рвоты. Также больной может жаловаться на сухость во рту или повышенное слюноотделение, частые вздутия живота и чувство тяжести после еды.

Что можно есть при обострении гастрита?

Если диагностировали гастрит, то больному можно есть вегетарианские супы, мясо (нежирное), рыбу и каши из разных круп. Также диетологи разрешают употреблять подсушенный хлеб из пшеничной или ржаной муки, обезжиренные молочные продукты, несоленый сыр, яйца (не более 1 в день) сухие бисквиты и несдобную выпечку. Блюда из овощей есть можно, но после термообработки. Пациентам можно пить компот, соки некислые, слабо заваренный чай, отвар шиповника и кофе с молоком.

При обострении гастрита диета полагается строгая. Диетологи запрещают есть жареные блюда, свежий хлеб, сдобную выпечку, консервы, маринады, жирное мясо, птицу и колбасы, изделия из слоеного теста, бульоны на основе мяса и рыбы, жирную молочку, грибы, кондитерские изделия, шоколад и мороженое, острые приправы и газированные напитки. В список запрещенных продуктов попал и кофе с какао.

Обострение гастрита у детей

У детей гастрит обостряется из-за переедания, приема слишком жирной/горячей/острой пищи и после попадания в желудок химических веществ-раздражителей или медикаментозных препаратов.

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