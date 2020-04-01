Бронхит входит в десятку самых распространенных причин обращения к врачам. Это заболевание дыхательной системы, при котором воспаляется слизистая оболочка бронхов. Существует несколько видов бронхита: обструктивный и хронический. Ниже приведена полезная информация по основным симптомам и лечению недуга.

Обструктивный бронхит

Различные инфекции вирусного или бактериального характера приводят к воспалению бронхов (обструктивному бронхиту). Больной жалуется на повышение температуры тела, которая может достигать отметки 39 °С, дыхание учащается и становится трудно выдыхать, появляется насморк и слезотечение глаз. Также у пациента наблюдается сухой кашель, одышка и характерные свистящие звуки при дыхании. При осложнении может развиваться дыхательная недостаточность и бледность кожаных покровов.

Острый бронхит

Чаще всего острый бронхит беспокоит пациентов зимой. Первые его симптомы очень похожи на простуду. На первых стадиях болезни кашель сухой, но постепенно переходит во влажный: мокрота белая, желтая или зеленоватого оттенка. Иногда у больного повышается температура тела.

Хронический бронхит

Зачастую хронический бронхит возникает от загрязнения легких табачным дымом или ядовитыми газами. Также причиной может быть продолжительное вдыхание побочной пыли в подземных шахтах и других предприятиях.

Бронхит: симптомы

Острый бронхит, признаки:

повышается температура тела до 39°С;

ощущается вялость и утомляемость;

дрожь при лихорадке;

повышается потоотделение;

наблюдаются хрипы и жесткое дыхание;

одышка;

ощущаетя боль в области грудины. Обычно острый бронхит длится около двух недель. Хронический бронхит, симптомы: беспокоит кашель с мокротой;

сбивается дыхание при физических нагрузках;

может повышаться температура.

Бронхит у детей

Симптомы бронхита у детей такие же, как и у взрослых. Врачи рекомендую применять щадящие способы лечения. К примеру, ингаляции на основе минеральной воды и отхаркивающие препараты. Антибактериальные препараты детям нужно принимать по минимуму.

Бронхит: лечение

Пациент должен соблюдать постельный режим, обильное питье и принимать отхаркивающие средства. Чем лечить бронхит? Если повышается температура, уместно будет выпить жаропонижающие препараты. Также врач приписывает антибиотики при подозрении на бактериальную инфекцию. Хорошо помогают в лечении ингаляции два раза в день в течение 3-х недель. Некоторые врачи рекомендуют массаж: это расслабляет бронхи и способствует отхождению мокроты.

Передается ли бронхит?

Бронхит передается воздушно-капельным путем. Инкубационный период — от пяти до десяти дней.

Бронхит после ОРВИ

Как правило, бронхит начинает беспокоить после гриппа или острых респираторных вирусных заболеваний. На первых этапах болезни наблюдается сухой кашель, который усиливается во время сна пациента.

Напомним, в Украине повысят соцпомощь при рождении ребёнка: названа сумма

Как сообщала Politeka, россияне вымирают катастрофическими темпами, Путин схватился за голову: “До 2023 года их останется…”

Также Politeka писала, что ученые придумали удобную альтернативу противозачаточным таблеткам: забыть невозможно