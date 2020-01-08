Слизистая оболочка носа является защитой организма от вирусов, бактерий и других микроорганизмов. Однако иногда бактерии проникают в пазухи носа, из-за чего развивается ринит. Зачастую причиной насморка может быть переохлаждение, вирусные инфекции или аллергены.

Ринит: симптомы

Основные симптомы ринита: отсутствие свободного дыхания носом, частое чихание, ощущение заложенности в ушах, головная боль, чувство сухости или жжения в носу, полное отсутствие обоняния, появление слизистых выделений из носа.

Ринит: психосоматика

Во многих случаях насморк начинает беспокоить замкнутого человека. Больной ринитом прячется от социума, не принимает себя и считает, что его жизнь неполноценна. Психологи утверждают, что неуверенность, недоверие к другим и постоянная суета — главные причины заложенности носа. Они рекомендуют пациенту отдохнуть, прогуляться и свести дела к минимуму на какое-то время. Также могут помочь воспоминания о своих достоинствах и талантах.

Вазомоторный ринит

Вазомоторный ринит имеет свою классификацию.

Гормональный. У пациентов наблюдается сбой или небольшие изменения гормонального фона. Чаще всего бывает у беременных, при климаксе или нарушениях щитовидной железы.

Аллергический ринит. Круглогодичный может беспокоить при употреблении некоторых продуктов, вдыхании запахов или перепадах температур, а сезонный — при вдыхании цветочной пыльцы. Медикаментозный ринит возникает после повреждения слизистой оболочки носа сосудосуживающими каплями.

возникает после повреждения слизистой оболочки носа сосудосуживающими каплями. Идиопатический. Наблюдается у пациента дисбаланс нервной системы, которая отвечает за функционирование носа.

Ринит беременных

Поскольку вдох ртом всегда короче вдоха носом, количество кислорода в легких беременной уменьшается, а малыш получает его еще меньше. Таким образом, ринит может нарушить нервную систему ребенка.

Насморк повышает риск развития гайморита и отита, поэтому перед лечением мамам нужно обязательно проконсультироваться с врачом. Некоторые препараты дают быстрый и ощутимый результат, но нарушают полноценное развитие плода.

Ринит у детей

Врачи рекомендуют детям, которые болеют ринитом, проходить противовирусную и противовоспалительную терапию. Еще малышам хорошо помогают ингаляции, специальные капли и прогревания. Насморк может возникнуть из-за полипов или аденоидов. В этом случае нужно срочно обратиться за медицинской помощью.

Ринит: лечение

Если ринит проходит в легкой форме, рекомендуется лечиться без медикаментов: проводить паровые ингаляции, полоскать оболочку носа, часто парить ноги в горячей воде и принимать витамины.

При остром рините нужно обратиться к врачам, которые помогут свести к минимуму прием лекарственных препаратов.

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